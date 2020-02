Erling Haaland, da attaccante rivelazione a fenomeno. FOTO

Nel frattempo il giovane attaccante si guadagna anche la convocazione della Nazionale del proprio Paese. Haaland rappresenta la Norvegia a livello giovanile in under 15, under 16, under 17, under 18, under 19 e under 21. Il 30 maggio del 2019 segna 9 reti in una sola partita con l'under 20 contro l'Honduras ai campionati del mondo, mentre il 5 settembre del 2019 fa il suo esordio in Nazionale maggiore nella partita di qualificazione agli Europei 2020 vinta 2 a 0 contro Malta