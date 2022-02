7/18 ©Ansa

Il debutto in Serie A con la squadra friulana è il 24 settembre del 1961. Nel 1962, con la retrocessione dell’Udinese in Serie B, Zoff diventa titolare della squadra. L’anno successivo Dino viene acquistato per circa 20 milioni di lire dal Mantova e torna così in Serie A, inizialmente come riserva dell'altro neoacquisto più esperto Attilio Santarelli