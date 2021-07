Tennis, ecco la classifica degli italiani che hanno vinto di più

1/26 ©Ansa

Sull'erba di Wimbledon, domani 11 luglio 2021, Matteo Berrettini si giocherà contro Novak Djokovic la finale del torneo più prestigioso del circuito Atp: la sfida, dalle 15, è in diretta su Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno e Sky Wimbledon 1 (anche in 4K HDR con Sky Q satellite) e in streaming su NOW. Finora, nell’era Open, sono 72 i tornei vinti da 26 tennisti italiani: ecco la classifica degli azzurri con più titoli

Wimbledon, Berrettini è in finale