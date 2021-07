Wimbledon 2021, Berrettini è in finale: battuto Hurkacz in 4 set

Matteo Berrettini è nella storia del tennis italiano. Con la vittoria in semifinale in quattro set su Hubert Hurkacz (6-3, 6-0, 6-7, 6-4) l’azzurro numero 9 al mondo è il primo atleta italiano a raggiungere la finale a Wimbledon. Prima di Berrettini il miglior piazzamento per un italiano ai Championships era stato quello di Nicola Pietrangeli nel 1961, che arrivò in semifinale e fu fermato alla soglia della finale dalla leggenda australiana del tennis Rod Lever. A contendere il titolo a Berrettini sarà il vincentre dell'altra semifinale tra il numero uno del mondo Novak Djokovic, favorito indiscusso, e il canadese Shapovalov, testa di serie numero 10, per cercare di strappare l'altro posto in finale. Domenica la finale è in diretta alle 15 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.