Calcio, Nazionale: Zaniolo lascia il ritiro per motivi personali

L'attaccante dell'Udinese, Nicolò Zaniolo, ha lasciato il ritiro di Coverciano, dove la Nazionale italiana di calcio guidata dal ct, Roberto Mancini, sta preparando le sfide di Nations League contro Francia e Belgio, per motivi personali. Lo ha confermato direttamente l'ufficio stampa della Figc. Il 27enne fantasista dell'Udinese, che tornava in azzurro a distanza di alcuni anni dall'ultima convocazione, non potrà dunque essere impegnato nelle sfide contro francesi (il 12 novembre a Milano) e belgi (il 15 a Bruxelles), decisive per la qualificazione dell'Italia ai quarti di finale del torneo europeo.

Il mix giovani esperti ed il cammino in Nations League

“La cosa che più mi piace è che si sta creando un gruppo di ragazzi giovani, anche grazie all’aiuto dei giocatori più esperti. Nonostante siano giovani hanno fatto delle partite buone e mi sembra si stia instaurando un buon feeling tra di loro”, ha dichiarato Mancini nella conferenza stampa di inizio raduno e in attesa di capire se sostituire o meno lo stesso Zaniolo. Ora, messo in cassaforte il terzo posto nel girone che garantisce un posto tra le teste di serie al sorteggio per le qualificazioni europee in programma il prossimo 6 dicembre a Belfast, l’Italia va a caccia di altri punti per ipotecare la permanenza nella Lega A (le due migliori terze classificate si salvano senza bisogno di ricorrere agli spareggi) e con l’obiettivo di chiudere il girone nelle prime due posizioni staccando così il pass per i quarti di finale.

La linea verde

A proposito di giovani, Mancini ha voluto confermare sei dei nove volti nuovi visti a settembre. Si tratta di Ghilardi, Kayode, Romano, Doumbia, Sebastiano Esposito e Vergara ed ha richiamato Ahanor oltre a far salire dall’Under 21 Pisilli e Koleosho. Convocati per la prima volta due talenti in erba del Como di Fabregas, il classe 2007 Mattia Liberali e il 2009 Riccardo Cassano. Confermata anche la convocazione dell’attaccante del Milan Alphadjo Cisse (2006). Le altre novità inerenti alla "linea verde" della Nazionale sono il difensore dell’Udinese Matteo Palma e il parmense Simone Lontani, entrambi classe 2008. "Noi abbiamo l'obbligo di cercare e di convocare i giovani per conoscerli direttamente. Chiamiamo ragazzi anche un po’ più giovani con buone qualità tecniche per valutarli perché pensiamo che nel giro di non molto tempo possano diventare bravi”, ha commentato il ct.