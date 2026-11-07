Firenze, incidente al rally di Scandicci: pilota 50enne muore in gara

Tragedia questo pomeriggio in provincia di Firenze, dove è morto un pilota in un incidente di gara al Rally di Scandicci mentre percorreva un tratto cronometrato del percorso. La vittima è il fiorentino Andrea Bartarelli, 50 anni. Pilotava una Citroen C3 che, da prime informazioni, è uscita di strada circa 2,5 km dopo lo start della prova speciale, finendo in una scarpata. Il navigatore Massimo Bazzani è rimasto ferito. Immediati i soccorsi, sia sanitari che tecnici. L'organizzazione ha annullato la gara e convocato una conferenza stampa per le 18,15.

Sospese le partenze

L'incidente è avvenuto nella prova speciale denominata Pulica, la seconda della gara, ricavata da una strada collinare nel territorio di Montespertoli (Firenze), paese di cui Bartarelli era originario. L'equipaggio Bartarelli-Bazzani partiva col numero 1 sulle fiancate. L'uscita di strada della Citroen è stata immediatamente segnalata dai commissari di percorso, sono stati disposti i soccorsi e sospese le partenze. Solo tre vetture hanno completato il tratto. Il Rally di Scandicci è una gara a partecipazione nazionale tra le ultime previste nel calendario italiano 2026. Si sarebbe dovuta disputare in due semitappe, la prima oggi pomeriggio e l'altra domani.