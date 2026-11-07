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Firenze, incidente al rally di Scandicci: pilota 50enne muore in gara

Sport
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La vittima è il fiorentino Andrea Bartarelli. Pilotava una Citroen C3 che, da prime informazioni, è uscita di strada circa 2,5 km dopo lo start della prova speciale, finendo in una scarpata. Annullata la gara

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Tragedia questo pomeriggio in provincia di Firenze, dove è morto un pilota in un incidente di gara al Rally di Scandicci mentre percorreva un tratto cronometrato del percorso. La vittima è il fiorentino Andrea Bartarelli, 50 anni. Pilotava una Citroen C3 che, da prime informazioni, è uscita di strada circa 2,5 km dopo lo start della prova speciale, finendo in una scarpata. Il navigatore Massimo Bazzani è rimasto ferito. Immediati i soccorsi, sia sanitari che tecnici. L'organizzazione ha annullato la gara e convocato una conferenza stampa per le 18,15.

Un'immagine di Andrea Bartarelli dal suo profilo Facebook. Bartarelli e morto in un incidente di gara al Rally di Scandicci, in provincia di Firenze, questo pomeriggio mentre percorreva un tratto cronometrato del percorso. Pilotava una Citroen C3 che, da prime informazioni, è uscita di strada circa 2,5 km dopo lo start della prova speciale, finendo in una scarpata. Facebook Andrea Bartarelli +++ ATTENZIONE: L'ANSA NON POSSIEDE I DIRITTI DI QUESTA FOTO CHE NON PUO' ESSERE PUBBLICATA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ NPK +++
Un'immagine di Andrea Bartarelli dal suo profilo Facebook. - ©Ansa

Sospese le partenze

L'incidente è avvenuto nella prova speciale denominata Pulica, la seconda della gara, ricavata da una strada collinare nel territorio di Montespertoli (Firenze), paese di cui Bartarelli era originario. L'equipaggio Bartarelli-Bazzani partiva col numero 1 sulle fiancate. L'uscita di strada della Citroen è stata immediatamente segnalata dai commissari di percorso, sono stati disposti i soccorsi e sospese le partenze. Solo tre vetture hanno completato il tratto. Il Rally di Scandicci è una gara a partecipazione nazionale tra le ultime previste nel calendario italiano 2026. Si sarebbe dovuta disputare in due semitappe, la prima oggi pomeriggio e l'altra domani.

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