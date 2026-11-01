Addio a Ciara Mageean, oro europeo nei 1.500 metri. È morta a 34 anni

L'atleta irlandese aveva annunciato nel luglio 2025 di avere un tumore all'intestino al quarto stadio. Aveva partecipato alle Olimpiadi di Rio 2016 e Tokyo 2020, rinunciando a Parigi per un infortunio
È morta a 34 anni Ciara Mageean, mezzofondista irlandese e campionessa europea dei 1.500 metri, che nel luglio 2025 aveva annunciato di avere un tumore all'intestino al quarto stadio. La notizia è stata confermata da un breve comunicato pubblicato sul suo account Instagram, nel quale si legge che l'atleta è morta alle 6.30 del mattino, circondata dai suoi cari. "Una figlia, una sorella, una moglie, un'amica e un'ispirazione per così tante persone, sarà profondamente rimpianta", recita il messaggio. La dichiarazione si conclude con le parole in irlandese "Ar dheis Dé go raibh a hanam", un'espressione di cordoglio che significa "Che la sua anima riposi alla destra di Dio". Dopo avere reso pubblica la diagnosi di tumore all'intestino al quarto stadio nel luglio 2025, la mezzofondista aveva raccontato il proprio percorso e la determinazione a vivere pienamente il tempo che le restava. Il mese scorso Mageean aveva sposato il compagno di lunga data, Thomas Moran, con una cerimonia al municipio di Belfast.
La carriera e le medaglie
Originaria di Portaferry, nella contea di Down, Mageean aveva rappresentato l'Irlanda in due edizioni dei Giochi olimpici, a Rio de Janeiro nel 2016 e a Tokyo nel 2020, entrambe nei 1.500 metri. Avrebbe dovuto partecipare anche alle Olimpiadi di Parigi del 2024, ma un infortunio al tendine d'Achille l'aveva costretta a rinunciare appena un giorno prima della sua batteria. Il momento più importante della sua carriera era arrivato proprio nel 2024, quando a Roma aveva conquistato la medaglia d'oro europea nei 1.500 metri, entrando nella storia dell'atletica irlandese. Nel suo palmarès figurano anche il bronzo europeo del 2016, l'argento continentale del 2022 e l'argento conquistato ai Giochi del Commonwealth dello stesso anno.