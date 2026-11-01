Addio a Ciara Mageean, oro europeo nei 1.500 metri. È morta a 34 anni

È morta a 34 anni Ciara Mageean, mezzofondista irlandese e campionessa europea dei 1.500 metri, che nel luglio 2025 aveva annunciato di avere un tumore all'intestino al quarto stadio. La notizia è stata confermata da un breve comunicato pubblicato sul suo account Instagram, nel quale si legge che l'atleta è morta alle 6.30 del mattino, circondata dai suoi cari. "Una figlia, una sorella, una moglie, un'amica e un'ispirazione per così tante persone, sarà profondamente rimpianta", recita il messaggio. La dichiarazione si conclude con le parole in irlandese "Ar dheis Dé go raibh a hanam", un'espressione di cordoglio che significa "Che la sua anima riposi alla destra di Dio". Dopo avere reso pubblica la diagnosi di tumore all'intestino al quarto stadio nel luglio 2025, la mezzofondista aveva raccontato il proprio percorso e la determinazione a vivere pienamente il tempo che le restava. Il mese scorso Mageean aveva sposato il compagno di lunga data, Thomas Moran, con una cerimonia al municipio di Belfast.