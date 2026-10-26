Matteo Materazzi, il fratello di Marco racconta la sua lotta alla Sla

L'ex calciatore e procuratore sportivo Matteo Materazzi, fratello dell'ex difensore della Nazionale Marco, ha ripercorso la sua esperienza con la Sla (sclerosi laterale amiotrofica) nel corso dell'ultima puntata di Verssimo, parlando apertamente, assieme alla moglie Maura Soldati, della gestione quotidiana della malattia e delle complesse barriere economiche legate all'accesso alle cure mediche internazionali.

Dalla diagnosi del 2024 al cambio di prospettiva

La diagnosi clinica è arrivata nel settembre del 2024, a seguito di alcune anomalie motorie riscontrate da Materazzi durante la corsa e l'attività fisica ordinaria. La Sla è una patologia neurodegenerativa che colpisce i motoneuroni, compromettendo in modo progressivo il movimento, la fonazione, la deglutizione e i muscoli respiratori. Parlando della sua malattia, l'ex procuratore ha spiegato come lo abbia spinto a ridefinire le proprie priorità, concentrandosi sul presente e sul mantenimento di un atteggiamento positivo nonostante le oggettive difficoltà quotidiane.

Il trial clinico negli Stati Uniti e i riscontri medici

Durante il colloquio in studio Materazzi ha descritto i dettagli del viaggio negli Stati Uniti, dove è rimasto per un mese e mezzo allo scopo di sottoporsi a una terapia sperimentale e personalizzata. L'iter per l'ammissione al trial ha richiesto circa un anno di preparativi. I primi dati medici indicano un rallentamento nella progressione della patologia, sebbene lui stesso abbia specificato l'importanza di non diffondere facili entusiasmi, definendo il trattamento come una soluzione che appartiene alla medicina del futuro. Materazzi ha inoltre precisato di essere tra i primi pazienti a livello globale ad aver avuto accesso a questo specifico protocollo.

I costi logistici dei voli ambulanza

Un passaggio centrale della testimonianza ha riguardato il peso economico associato ai trasferimenti sanitari protetti. La necessità di utilizzare macchinari di supporto come i respiratori impedisce infatti l'impiego dei normali voli di linea. Materazzi ha stimato in circa 350mila euro il costo di un singolo volo ambulanza privato, evidenziando come la sua notorietà sia diventata uno strumento per accendere i riflettori su problematiche che colpiscono indistintamente molti malati.