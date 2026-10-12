Il pilota bolognese può conquistare il titolo già nel Gran premio degli Stati Uniti, ma i calcoli per la certezza matematica dipendono dal futuro del calendario e dalle decisioni della Fia sui Gp di Qatar e Abu Dhabi. Ecco gli scenari

Dopo il terzo posto conquistato ieri nel Gp di Singapore, Kimi Antonelli vede il titolo mondiale. Il piltota bolognese può laurearsi campione del mondo già ad Austin, ma la combinazione che dovrà trovare in Texas per essere incoronato dall'aritmetica dipenderà dalle decisioni della Fia sulla parte finale del calendario: sono infatti attese nei prossimi giorni, e adesso a maggior ragione prima del Gp degli Stati Uniti, comunicazioni ufficiali sulla disputa delle gare in Qatar e Abu Dhabi.

Iptesi 1: calendario confermato (Qatar e Abu Dhabi si corrono)

Se la F1 confermasse i propri piani, correndo dunque sia a Lusail che a Yas Marina, dovrebbero verificarsi tutte queste tre condizioni affinché Antonelli vinca il Mondiale già ad Austin:

Antonelli deve vincere il Gp.

Russell deve arrivare al massimo nono.

Hamilton deve arrivare al massimo quinto.

Ipotesi 2: calendario ridotto (si corre a Imola)

Se la F1, al contrario, cancellasse i due Gp mediorientali e decidesse di correre a Imola, resterebbero da disputare cinque gare. Scenario che naturalmente favorirebbe Antonelli, che a questo punto vincerebbe il Mondiale ad Austin al verificarsi di queste tre condizioni:

perdere al massimo due punti da Russell.

perdere al massimo 11 punti da Hamilton.

perdere al massimo 19 punti da Verstappen.

Tutte le combinazioni con il Mondiale 'accorciato'

Dunque, nel caso di un Mondiale accorciato, Antonelli sarebbe campione del mondo al verificarsi di una di queste condizioni: