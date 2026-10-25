Il pilota italiano ha ottenuto la sua nona vittoria in questa stagione, avvicinandosi ancora di più al titolo di Campione del mondo di F1. In seconda posizione chiude Charles Leclerc, terzo Max Verstappen. In Messico a Kimi basterà la nona piazza per vincere il Mondiale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Formula 1 corso ad Austin, negli Stati Uniti (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Il pilota della Mercedes ha preceduto sul traguardo Charles Leclerc su Ferrari e Max Verstappen su RedBull. Quarta l'altra Rossa di Lewis Hamilton, mentre George Russell ha chiuso ottavo. Con questi risultati, il 20enne italiano non è ancora Campione del Mondo, anche se si è avvicinato ancora di più al titolo che dista ora pochissimi punti: gli basterà il nono posto in Messico per chiudere la pratica.

Il racconto del Gran premio Antonelli parte benissimo dalla pole position, allungando subito su un Verstappen attaccato immediatamente dalle due Ferrari. Più indietro Russell, già in difficoltà, e che viene anche punito con una penalità di cinque secondi per aver tratto vantaggio da un'uscita di pista. Al 13mo giro Verstappen anticipa il rientro ai box per il cambio gomme. Lo seguono le due Ferrari. Le Mercedes scelgono la sosta unica, così come la seconda Red Bull guidata da Hadjar. Al 23mo giro rientra Russell che sconta i cinque secondi di penalità e rientra decimo. Al 24mo è il turno di Antonelli: l'italiano rientra terzo. Al 32mo giro secondo pit stop per Verstappen. Leclerc è leader della corsa ma resiste mezzo giro all'attacco di Antonelli che allunga. Al 39mo Hamilton cambia le gomme e rientra sesto. Fa lo stesso Leclerc che rientra quarto. Il ferrarista e Verstappen si lanciano all'inseguimento di Antonelli. Il monegasco fa una serie di giri più veloci ma la Mercedes dell'italiano ha un abbondante vantaggio. Alla fine Antonelli vince, con Leclerc secondo e Verstappen terzo. Leggi anche Gp di Singapore, vince Verstappen davanti a Leclerc e Antonelli. VIDEO