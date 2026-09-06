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Serie A, Parma-Monza 1-1. Vince il Frosinone, alle 20.45 il big match Juventus-Milan

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©Ansa

Nei due incontri delle 15 i ducali hanno pareggiato contro i brianzoli, mentre il Frosinone ha battuto per 3-2 il Venezia.  Adesso sono in campo Bologna e Sassuolo, mentre in serata sarà il momento del big match allo Stadium

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Prosegue oggi la terza giornata del campionato di Serie A 2026/27. Dopo gli incontri di ieri - che hanno visto le vittorie di Inter, Roma e Torino - sono quattro le partite di domenica: alle 15 si sono giocate Parma-Monza, terminata 1-1, e Frosinone-Venezia, conclusa con il risultato di 3-2. Adesso si gioca Bologna-Sassuolo, mentre alle 20.45 è in programma un altro big match: la Juventus riceve allo Stadium il Milan. (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). La giornata si chiude domani con gli ultimi due incontri: alle 18.30 si gioca Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio.

La cronaca di Frosinone-Venezia (HIGHLIGHTS)

Partono forte i padroni di casa, che nel primo tempo riescono a segnare due volte: è Raimondo il protagonista, realizzando una doppietta al minuto 21 e 39. Nella ripresa però gli ospiti riescono a pareggiare: al 66esimo è Yeboah ad accorciare le distanze, mentre al 74esimo è Sagrado a segnare il 2-2.Nel finale però il Frosinone trova ancora il gol, al minuto 83, con Kvernadze: la partita termina così 3-2.

Il tabellino di Frosinone-Venezia 3-2

 

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini (34' st Monterisi), Bracaglia; Schmid (12' st Cichella), Calò (43' st Amey), Masini; Fini (12' st Ghedjemis), Raimondo (34' st Birligea), Kvernadze. All.: Alvini.    

 

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap (16' pt Sagrado), Halhal; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm (1' st Fernandez), Haps (31' st Moreno); Adams (26' st Lauerbach), Rrahmani (1' st Yeboah). All.: Stroppa.    

 

Reti: nel pt 21' e 40' Raimondo; nel st 22' Yeboah, 30' Sagrado, 39' Kvernadze.   

 

Ammoniti: Schmid, Halhal, Stroppa, Busio, Sohm, Oyono, Moreno.  

La cronaca di Parma-Monza

Finisce 1-1 la partita al Tardini tra il Parma e il Monza. A passare in vantaggio nel primo tempo sono gli ospiti, che al minuto 38 trovano il gol con Robinson. Nella ripresa però i padroni di casa riescono a pareggiare, grazie al gol al 60esimo realizzato da Lontani. Per entrambe le squadre si tratta del primo punto in questo campionato.

Il tabellino di Parma-Monza 1-1

 

PARMA (5-3-2): Corvi, Britschgi (32' st Almqvist), Delprato, Diego Carlos (1' st Valenti), Troilo, Valeri, Fabbian (1' st Sierro), Keita, Ordonez (1' st Frigan), Romero (10' st Lontani), Tourè. All.: Cuesta.    

 

MONZA (4-3-2-1): Thiam, Kouadio (36' st Bakoune), Lucchesi, Carboni (36' st Maye), Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas, Forson (9' st Colpani), Robinson (36' st Mout), Mota (17' st Colombo). All.: Juric.    

 

Reti: nel pt al 38' Robinson; nel st al 15' Lontani.  

 

Ammoniti: Folorunsho, Keita, Colombo, Almqvist per gioco falloso. 

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