Nei due incontri delle 15 i ducali hanno pareggiato contro i brianzoli, mentre il Frosinone ha battuto per 3-2 il Venezia. Adesso sono in campo Bologna e Sassuolo, mentre in serata sarà il momento del big match allo Stadium

Prosegue oggi la terza giornata del campionato di Serie A 2026/27. Dopo gli incontri di ieri - che hanno visto le vittorie di Inter, Roma e Torino - sono quattro le partite di domenica: alle 15 si sono giocate Parma-Monza, terminata 1-1, e Frosinone-Venezia, conclusa con il risultato di 3-2. Adesso si gioca Bologna-Sassuolo, mentre alle 20.45 è in programma un altro big match: la Juventus riceve allo Stadium il Milan. (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). La giornata si chiude domani con gli ultimi due incontri: alle 18.30 si gioca Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio.