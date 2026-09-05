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Tennis, Us Open 2026: da Cobolli a Darderi, programma e risultati di oggi degli italiani

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©IPA/Fotogramma

A New York continua l'ultimo Slam della stagione. Sul cemento di Flushing Meadows, oggi 5 settembre si chiude il terzo turno del tabellone singolare maschile. Due gli italiani in campo: Flavio Cobolli contro il belga Alexander Blockx e Luciano Darderi contro l'australiano Dane Sweeny. Si prosegue anche col doppio: primo turno per Darderi in coppia con l’argentino Mariano Kestelboim; secondo turno per Sara Errani insieme a Lilli Tagger. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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A New York proseguono gli Us Open 2026, ultimo Slam della stagione tennistica. Sul cemento di Flushing Meadows, oggi 5 settembre si chiude il terzo turno del tabellone singolare maschile. Due gli italiani in campo: Flavio Cobolli contro il belga Alexander Blockx e Luciano Darderi contro l'australiano Dane Sweeny. Prosegue anche il torneo di doppio: nel maschile, primo turno per Darderi in coppia con l’argentino Mariano Kestelboim; nel femminile, secondo turno per Sara Errani insieme a Lilli Tagger. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Le partite degli italiani di oggi 5 settembre

Il primo italiano a scendere in campo oggi, sabato 5 settembre, è Flavio Cobolli: sul Louis Armstrong Stadium, dopo le 18, affronta al terzo turno il belga Alexander Blockx. L’altro azzurro a caccia di un posto negli ottavi di finale degli Us Open 2026 è Luciano Darderi: in serata, dopo le 19, sul Court 5 sfida l’australiano Dane Sweeny. Più tardi si prosegue con il doppio. Non prima delle 20.30, sul Campo 11, secondo turno per la coppia formata dall’azzurra Sara Errani e dall’austriaca Lilli Tagger: giocano contro la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Luisa Stefani. Non prima delle 23.30, infine, primo turno del doppio maschile per Luciano Darderi in coppia con l’argentino Mariano Kestelboim: sempre sul Campo 11, sfidano la coppia britannica Julian Cash e Lloyd Glasspool. 

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