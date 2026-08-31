Jean Alesi ha sposato la compagna Anja, il matrimonio in Costiera

Il campione francese di Formula 1, di origini siciliane, è convolato a nozze per la terza volta e ha scelto la cornice di Marina del Cantone, località suggestiva della Costiera Sorrentina. Dopo anni di relazione tra Milano e Ginevra, Alesi e la compagna Anja hanno detto sì con una cerimonia intima, celebrata con parenti e amici anche dal mondo dello sport ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Jean Alesi e la compagna Anja hanno detto sì. A fare da cornice alle nozze intime ed eleganti dell’ex pilota della Ferrari è stata la Costiera Sorrentina, una zona che il campione di Formula 1 ama e frequenta da molti anni. Marina del Cantone, nel territorio di Massa Lubrense, ha accolto un centinaio di invitati tra parenti e amici della coppia, compresi volti noti dello sport e non solo. Tra gli ospiti di eccezione Alain Prost, l’ex pilota francese collega e grande amico di Alesi dai tempi delle corse in F1.

Sposi in bianco Quello tra Alesi e Anja è stato un matrimonio intimo che i novelli sposi hanno tenuto fino all’ultimo nascosto da occhi indiscreti. Poi, ad annunciare l’evento, è stato lo stesso ex pilota che sui social ha condiviso una foto con la neo sposa al termine della celebrazione. I due, visibilmente commossi, si tengono per mano sotto un arco di rose rosa. Look all white per la coppia: Alesi ha optato per un completo chiaro, di un bianco tendente all’avorio, con cravatta coordinata e scarpe nere. Anja, con in mano un semplice bouquet di fiorellini bianchi, ha indossato un semplice ma elegante abito da sposa bianco senza spalline e un leggero strascico sul retro. Leggi anche Brendan Blumer e Salvatore Spano si sposano, le nozze in Sardegna

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