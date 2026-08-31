Jean Alesi ha sposato la compagna Anja, il matrimonio in Costiera

Jean Alesi ha sposato la compagna Anja, matrimonio in Costiera per l’ex pilota FerrariSport
Il campione francese di Formula 1, di origini siciliane, è convolato a nozze per la terza volta e ha scelto la cornice di Marina del Cantone, località suggestiva della Costiera Sorrentina. Dopo anni di relazione tra Milano e Ginevra, Alesi e la compagna Anja hanno detto sì con una cerimonia intima, celebrata con parenti e amici anche dal mondo dello sport
Jean Alesi e la compagna Anja hanno detto sì. A fare da cornice alle nozze intime ed eleganti dell’ex pilota della Ferrari è stata la Costiera Sorrentina, una zona che il campione di Formula 1 ama e frequenta da molti anni. Marina del Cantone, nel territorio di Massa Lubrense, ha accolto un centinaio di invitati tra parenti e amici della coppia, compresi volti noti dello sport e non solo. Tra gli ospiti di eccezione Alain Prost, l’ex pilota francese collega e grande amico di Alesi dai tempi delle corse in F1.
Sposi in bianco
Quello tra Alesi e Anja è stato un matrimonio intimo che i novelli sposi hanno tenuto fino all’ultimo nascosto da occhi indiscreti. Poi, ad annunciare l’evento, è stato lo stesso ex pilota che sui social ha condiviso una foto con la neo sposa al termine della celebrazione. I due, visibilmente commossi, si tengono per mano sotto un arco di rose rosa. Look all white per la coppia: Alesi ha optato per un completo chiaro, di un bianco tendente all’avorio, con cravatta coordinata e scarpe nere. Anja, con in mano un semplice bouquet di fiorellini bianchi, ha indossato un semplice ma elegante abito da sposa bianco senza spalline e un leggero strascico sul retro.
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Il pranzo di nozze
Le nozze sono state celebrate domenica 30 agosto con un rito civile accompagnato poi anche dalla benedizione ecclesiastica. Il tutto con il mare sullo sfondo, lo stesso mare che, tra Sorrento, Amalfi e Capri, Jean Alesi, all’anagrafe Giovanni Roberto Alesi per le sue origini siciliane, ha frequentato più volte. Dopo la cerimonia, gli sposi e i loro invitati si sono spostati al ristorante Lo Scoglio a Nerano, uno storico locale a sud di Massa Lubrense. Un altro famoso ristorante ha accompagnato la coppia alla vigilia delle nozze: la cena del pre wedding si è tenuta infatti da Don Alfonso 1890 a Sant’Agata sui Due Golfi, uno dei posti simbolo della cultura culinaria campana in cui l’ex pilota ha mangiato frequentemente durante i suoi soggiorni in Costiera.
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