US Open 2026, i vip visti sugli spalti: da Kaia Gerber ad Anna Wintour

L'ultimo Grande Slam del 2026 è dietro l'angolo. L'US Open, in programma a New York dal 30 agosto al 13 settembre, è già pronto ad accogliere i migliori tennisti del mondo per due settimane di incontri, sorprese e risultati inattesi. Sugli spalti di Flushing Meadows sono già stati avvistati alcuni volti noti dello spettacolo, dei media e dello sport