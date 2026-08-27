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US Open 2026, i vip visti sugli spalti, da Kaia Gerber ad Anna Wintour. FOTO

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L'ultimo Grande Slam del 2026 è dietro l'angolo. L'US Open, in programma a New York dal 30 agosto al 13 settembre, è già pronto ad accogliere i migliori tennisti del mondo per due settimane di incontri, sorprese e risultati inattesi. Sugli spalti di Flushing Meadows sono già stati avvistati alcuni volti noti dello spettacolo, dei media e dello sport

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US Open 2026, i vip visti sugli spalti: da Kaia Gerber ad Anna Wintour

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L'ultimo Grande Slam del 2026 è dietro l'angolo. L'US Open, in programma a New York dal 30 agosto...

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