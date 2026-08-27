US Open 2026, i vip visti sugli spalti, da Kaia Gerber ad Anna Wintour. FOTO
L'ultimo Grande Slam del 2026 è dietro l'angolo. L'US Open, in programma a New York dal 30 agosto al 13 settembre, è già pronto ad accogliere i migliori tennisti del mondo per due settimane di incontri, sorprese e risultati inattesi. Sugli spalti di Flushing Meadows sono già stati avvistati alcuni volti noti dello spettacolo, dei media e dello sport
- Kaia Gerber è stata tra le prime celebrity presenti sugli spalti dell'US Open 2026. Ha seguito alcune sessioni di gioco e si è fermata con i fan e i fotografi presenti, risultando una delle presenze più riconoscibili nelle prime giornate a Flushing Meadows.
- Anna Wintour, l'icona della moda e spettatrice abituale del torneo, è stata vista in tribuna durante le prime giornate dell'US Open. Ha seguito vari incontri, confermando la sua presenza costante a Flushing Meadows anche nell'edizione 2026.
- Serena Williams, 23 volte campionessa Slam e figura centrale nella storia del tennis, è tornata agli US Open come spettatrice. Ha assistito ad alcune partite e si è intrattenuta con addetti ai lavori e tifosi, attirando l'attenzione dei presenti.
- Savannah Guthrie, conduttrice del Today Show, è stata avvistata sugli spalti nelle prime giornate dell'US Open 2026. Ha seguito diversi incontri e partecipato ad attività dedicate ai media, confermandosi una presenza ricorrente agli eventi sportivi newyorkesi.