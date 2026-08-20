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Ravenna in fibrillazione: Ronaldinho è già in città e firma autografi

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Oggi 46enne, l'ex fuoriclasse brasiliano è in Italia dopo essere diventato socio del club romagnolo che milita in serie C. Ignazio Cipriani, presidente della società: "Scenderà in campo per una partita ufficiale da professionista. Giocherà con un obiettivo chiaro e romantico: provare a segnare il suo ultimo gol in carriera"

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Ravenna in fibrillazione per l'arrivo di Ronaldinho. Nemmeno il tempo di atterrare all'aeroporto di Forlì che il fuoriclasse brasiliano, che ha militato nel Barcellona e nel Milan, ha già dovuto firmare i primi autografi. Oggi 46enne, Ronaldinho è tornato in Italia per una nuova avventura: lo scorso giugno, infatti, Ignazio Cipriani, che due anni fa ha rilevato il Ravenna, ha annunciato l'ingresso nel club di Ronaldinho, come socio e non solo.

Ronaldinho all'aeroporto di Forlì, dove è atterrato in vista presentazione alla città della squadra del Ravenna FC per la stagione 2026/2027, Forlì, 20 agosto 2026. ANSA/Ufficio stampa Ravenna football club ++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI - NPK+++
L'arrivo di Ronaldinho all'aeroporto di Forlì - ©Ansa

Cipriani: "Col Ravenna proverà a segnare il suo ultimo gol in carriera"

Nei piani della società, che prenderà parte al prossimo campionato di serie C nel girone B, c'è quello di riportare sul terreno di gioco per almeno una gara l'ex Pallone d'Oro. "Scenderà in campo per una partita ufficiale da professionista con il Ravenna. Giocherà con un obiettivo chiaro e romantico: provare a segnare il suo ultimo gol in carriera", ha confermato nei giorni scorsi Cipriani. Stasera, a Marina di Ravenna, è in programma la presentazione ufficiale della squadra giallorossa ma ovviamente gli occhi saranno tutti per Ronaldinho.

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