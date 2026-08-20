Ravenna in fibrillazione: Ronaldinho è già in città e firma autografi

Ravenna in fibrillazione per l'arrivo di Ronaldinho. Nemmeno il tempo di atterrare all'aeroporto di Forlì che il fuoriclasse brasiliano, che ha militato nel Barcellona e nel Milan, ha già dovuto firmare i primi autografi. Oggi 46enne, Ronaldinho è tornato in Italia per una nuova avventura: lo scorso giugno, infatti, Ignazio Cipriani, che due anni fa ha rilevato il Ravenna, ha annunciato l'ingresso nel club di Ronaldinho, come socio e non solo.