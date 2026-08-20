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Calcio, caldo rovina prato Parco Principi: Psg sposta partita

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I campioni di Europa dovranno giocare la prima partita di campionato contro il Rennes in trasferta anziché in casa, perché il terreno di gioco domestico è stato danneggiato dal caldo straordinario degli ultimi mesi

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Il Paris St-Germain dovrà giocare la prima partita di campionato contro il Rennes in trasferta anziché in casa, perché il prato del Parco dei Principi è stato danneggiato dal caldo straordinario degli ultimi mesi. Lo ha reso noto la Ligue 1, spiegando che l'inversione di campo si è resa necessaria perché il terreno dell'impianto parigino "non offre condizioni soddisfacenti, in particolare riguardo la tutela della sicurezza e dell'integrità dei calciatori". Il Psg ha fatto sapere che provvedera' alla rizollatura del campo in tempo per la successiva partita interna, in programma il 4 settembre contro il Monaco. Il club in una nota ha spiegato di essere consapevole dei "disagi" ma ha sottolineato che si tratta di una "situazione straordinaria". La Francia ha vissuto un'estate rovente con le temperature che a fine giugno a Parigi hanno toccato i 41 gradi. In Spagna il Celta Vigo è stato costretto a rinviare la prima partita della Liga contro l'Osasuna a causa di un fungo che ha danneggiato il manto erboso del suo campo dopo che per più di tre settimane le temperature non sono mai scese sotto i 25 gradi.

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