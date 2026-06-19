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Calcio, Ronaldinho torna a giocare in Serie C: firmerà col Ravenna

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©Ansa

Il fantasista brasiliano, Pallone d'Oro nel 2005, sarà presentato a Miami il 23 giugno

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Chi lo ha visto nello spot di un noto franchise di fast food accanto a Lamine Yamal sa che il tocco non lo ha perso. A 46 anni, Ronaldinho tornerà a giocare, firmando un contratto con il Ravenna, club che milita nella Serie C italiana. La presentazione avverrà il prossimo 23 giugno a Miami e il suo impiego in campo dovrebbe essere limitato. Per il Pallone d'Oro brasiliano, ex Barcellona e Milan, che investirà anche nel club, pure una maglia speciale, con la R di Ravenna che si unirà al suo logo personale R10. 

Ronaldinho: "Che la magia abbia inizio"

"Nuovi colori, stesso sorriso - ha commentato Ronaldinho nel comunicato ufficiale -. Non vedo l'ora di danzare con la palla e scrivere una nuova, bellissima storia con Ignazio Cipriani e la sua famiglia. Il calcio è stato sempre felicità per me e sono felice di portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio".

Cipriani: "Momento straordinario"

Grande entusiasmo da parte del presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani: "Dopo 24 anni negli Stati Uniti, Ravenna rimane il luogo che considero casa. Il mio legame con la mia città natale e la mia passione per il calcio hanno reso questa un'opportunità naturale. Portare Ronaldinho al Ravenna FC by Cipriani è un momento straordinario per il club. È stato il mio idolo da bambino e il suo impatto sul gioco va ben oltre il calcio. Oltre a ciò che porterà al club, spero che il suo coinvolgimento ispiri una nuova generazione di tifosi ad innamorarsi del Ravenna FC e a diventare parte di ciò che stiamo costruendo per il futuro".

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