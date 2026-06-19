Calcio, Ronaldinho torna a giocare in Serie C: firmerà col Ravenna

Il fantasista brasiliano, Pallone d'Oro nel 2005, sarà presentato a Miami il 23 giugno ascolta articolo

Chi lo ha visto nello spot di un noto franchise di fast food accanto a Lamine Yamal sa che il tocco non lo ha perso. A 46 anni, Ronaldinho tornerà a giocare, firmando un contratto con il Ravenna, club che milita nella Serie C italiana. La presentazione avverrà il prossimo 23 giugno a Miami e il suo impiego in campo dovrebbe essere limitato. Per il Pallone d'Oro brasiliano, ex Barcellona e Milan, che investirà anche nel club, pure una maglia speciale, con la R di Ravenna che si unirà al suo logo personale R10.

Ronaldinho: "Che la magia abbia inizio" "Nuovi colori, stesso sorriso - ha commentato Ronaldinho nel comunicato ufficiale -. Non vedo l'ora di danzare con la palla e scrivere una nuova, bellissima storia con Ignazio Cipriani e la sua famiglia. Il calcio è stato sempre felicità per me e sono felice di portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio".