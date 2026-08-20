Playoff Conference League, Atalanta-Hapoel Tel Aviv finisce 0-0. VIDEO

Ha preso il via stasera l’avventura della squadra di Maurizio Sarri nell’edizione 2026/27 della competizione europea. L’andata dei playoff contro la squadra israeliana si è giocata a Bergamo, ed è terminata sul punteggio di 0-0

È cominciata questa sera l’avventura dell’Atalanta di Maurizio Sarri nell’edizione 2026/27 della Conference League IL RACCONTO DI SKY SPORT ). Gli orobici hanno pareggiato 0-0 nell’andata dei playoff, disputata a Bergamo contro l'Hapoel Tel Aviv. La giornata è stata segnata anche dall'allerta sicurezza: nel tardo pomeriggio si è tenuto un presidio della Rete Bergamo per la Palestina, a un isolato dallo stadio. Centinaia di agenti sono schierati in città, mentre sono arrivati oltre mille tifosi da Israele. Non si sono comunque registrati scontri o momenti di tensione.

Nel primo tempo la squadra di Maurizio Sarri si rende pericolosa al 19esimo con Zalewski, che però non riesce a centrare lo specchio della porta. Per gli ospiti invece la migliora occasione è sui piedi di Boateng, che al 24esimo si presenta a tu per tu con Carnesecchi che però è abile a respingere il tiro. Prima della ripresa Scalvini è costretto a uscire per infortunio, e si va all’intervallo sullo 0-0. Nel secondo tempo l’Atalanta fatica a rendersi pericolosa, anche se all’88esimo e poi in pieno recupero va vicina al gol con Krstovic: il risultato però non si sblocca e la partita termina 0-0.

Le misura di sicurezza a Bergamo

Come sottolineato dal Corriere della Sera, l’evento e il relativo dispiegamento di forze dell’ordine era stato discusso martedì durante un tavolo tecnico in Questura. In città erano arrivati rinforzi, tra cui agenti da fuori e anche un elicottero. Inoltre erano state dispiegate anche apparecchiature anti drone per bloccare i telecomandi di eventuali apparecchi. Infine l’ENAC aveva disposto il divieto di sorvolo per i droni e velivoli sopra lo stadio, ad eccezione ovviamente dei mezzi d’emergenza. Per quanto riguarda poi l’accesso all’impianto, i cancelli avevano aperto molto presto rispetto al solito ed erano stati rafforzati i controlli degli steward per l’ingresso.

Tensione tra tifosi e sequestro di fumogeni

Pochi minuti dopo l’inizio della partita si è registrato qualche momento di tensione tra le tifoserie: gli steward sono infatti dovuti intervenire per bloccare la reazione di un gruppo di tifosi di casa, avvicinatasi alla balaustra di delimitazione della Curva Sud, a quanto pare in reazione a uno sputo partito dai tifosi israeliani. I tifosi ospiti sono circa 1.700, considerando anche i biglietti nelle disponibilità dell'Uefa venduti anche in Tribuna Centrale. Invece la Digos ha sequestrato quarantacinque chili di fumogeni e fuochi d'artificio in un b&b del centro di Bergamo dove alloggiavano due tifosi israeliani, già identificati.