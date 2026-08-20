Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Playoff Conference League, Atalanta-Hapoel Tel Aviv finisce 0-0. VIDEO

Sport
©Ansa

Ha preso il via stasera l’avventura della squadra di Maurizio Sarri nell’edizione 2026/27 della competizione europea. L’andata dei playoff contro la squadra israeliana si è giocata a Bergamo, ed è terminata sul punteggio di 0-0

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

È cominciata questa sera l’avventura dell’Atalanta di Maurizio Sarri nell’edizione 2026/27 della Conference League IL RACCONTO DI SKY SPORT). Gli orobici hanno pareggiato 0-0 nell’andata dei playoff, disputata a Bergamo contro l'Hapoel Tel Aviv. La giornata è stata segnata anche dall'allerta sicurezza: nel tardo pomeriggio si è tenuto un presidio della Rete Bergamo per la Palestina, a un isolato dallo stadio. Centinaia di agenti sono schierati in città, mentre sono arrivati oltre mille tifosi da Israele. Non si sono comunque registrati scontri o momenti di tensione.

La cronaca di Atalanta-Hapoel Tel Aviv 0-0

Nel primo tempo la squadra di Maurizio Sarri si rende pericolosa al 19esimo con Zalewski, che però non riesce a centrare lo specchio della porta. Per gli ospiti invece la migliora occasione è sui piedi di Boateng, che al 24esimo si presenta a tu per tu con Carnesecchi che però è abile a respingere il tiro. Prima della ripresa Scalvini è costretto a uscire per infortunio, e si va all’intervallo sullo 0-0. Nel secondo tempo l’Atalanta fatica a rendersi pericolosa, anche se all’88esimo e poi in pieno recupero va vicina al gol con Krstovic: il risultato però non si sblocca e la partita termina 0-0.

Leggi anche

Ravenna in fibrillazione: Ronaldinho è già in città e firma autografi

Le misura di sicurezza a Bergamo

Come sottolineato dal Corriere della Sera, l’evento e il relativo dispiegamento di forze dell’ordine era stato discusso martedì durante un tavolo tecnico in Questura. In città erano arrivati rinforzi, tra cui agenti da fuori e anche un elicottero. Inoltre erano state dispiegate anche apparecchiature anti drone per bloccare i telecomandi di eventuali apparecchi. Infine l’ENAC aveva disposto il divieto di sorvolo per i droni e velivoli sopra lo stadio, ad eccezione ovviamente dei mezzi d’emergenza. Per quanto riguarda poi l’accesso all’impianto, i cancelli avevano aperto molto presto rispetto al solito ed erano stati rafforzati i controlli degli steward per l’ingresso.

Tensione tra tifosi e sequestro di fumogeni

Pochi minuti dopo l’inizio della partita si è registrato qualche momento di tensione tra le tifoserie: gli steward sono infatti dovuti intervenire per bloccare la reazione di un gruppo di tifosi di casa, avvicinatasi alla balaustra di delimitazione della Curva Sud, a quanto pare in reazione a uno sputo partito dai tifosi israeliani. I tifosi ospiti sono circa 1.700, considerando anche i biglietti nelle disponibilità dell'Uefa venduti anche in Tribuna Centrale. Invece la Digos ha sequestrato quarantacinque chili di fumogeni e fuochi d'artificio in un b&b del centro di Bergamo dove alloggiavano due tifosi israeliani, già identificati.

Leggi anche

Calcio, caldo rovina prato Parco Principi: Psg sposta partita
FOTOGALLERY

1/19
Sport

Serie A, le nuove maglie 2026-27 presentate ufficialmente finora

Svelati i kit che saranno utilizzati nella prossima stagione da aprte dei club di serie A. A fare da apripista è stata la Juventus, che ha già indossato la nuova divisa nel corso del finale della scorsa stagione. A seguire sono arrivate le ufficialità dei campioni d'Italia dell'Inter e del Bologna, ma anche quella del Milan e di altre squadre

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Playoff Conference League, Atalanta-Hapoel Tel Aviv finisce 0-0. VIDEO

Sport

Ha preso il via stasera l’avventura della squadra di Maurizio Sarri nell’edizione 2026/27 della...

Goal opportunity for Atalanta's Nicola Zalewski during the UEFA Champions League play-offs 1st leg soccer match between Atalanta BC and Hapoel Tel Aviv at the Bergamo Stadium in Bergamo, Italy, 20 August 2026. ANSA/MICHELE MARAVIGLIA

Giochi del Mediterraneo, cosa sono e le origini: dal 1951 a oggi

Sport

È tutto pronto per i Giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva multidisciplinare che...

Serie A, l'albo d'oro degli scudetti dal 1898 al 2026

Sport

Dal 1898, anno del primo campionato italiano di calcio, sono stati numerosi i vincitori che si...

L'Albo d'Oro degli scudetti in Italia

Ravenna in fibrillazione: Ronaldinho è già in città e firma autografi

Sport

Oggi 46enne, l'ex fuoriclasse brasiliano è in Italia dopo essere diventato socio del club...

Calcio, caldo rovina prato Parco Principi: Psg sposta partita

Sport

I campioni di Europa dovranno giocare la prima partita di campionato contro il Rennes in...

Sport: I più letti