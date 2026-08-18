Il pilota di Formula 1, prima di tornare in pista il prossimo weekend, ha raggiunto la fidanzata alle Hawaii. L'imprenditrice e influencer, che ha pubblicato sui social foto della coppia felice, era già sull’isola con i suoi quattro figli North, Saint, Chicago e Psalm e anche con la sorella Khloé e i suoi due figli, True e Tatum. "Grato per questi giorni di pausa”, ha scritto il campione della Ferrari su Instagram