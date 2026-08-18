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Lewis Hamilton e Kim Kardashian, vacanza con tutta la famiglia alle Hawaii

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lewishamilton/kimkardashian/Instagram

Il pilota di Formula 1, prima di tornare in pista il prossimo weekend, ha raggiunto la fidanzata alle Hawaii. L'imprenditrice e influencer, che ha pubblicato sui social foto della coppia felice, era già sull’isola con i suoi quattro figli North, Saint, Chicago e Psalm e anche con la sorella Khloé e i suoi due figli, True e Tatum. "Grato per questi giorni di pausa”, ha scritto il campione della Ferrari su Instagram

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Lewis Hamilton e Kim Kardashian felici e rilassati alle Hawaii. Il pilota di Formula 1 e l’imprenditrice e influencer americana hanno trascorso insieme questi ultimi giorni di vacanza prima che gli impegni lavorativi di Hamilton lo portino in Olanda per il Gran Premio del 23 agosto. "Grato per questi giorni di pausa. Torno in pista ricaricato e pronto", ha scritto il campione della Ferrari in un post pubblicato sui social nel quale compaiono anche alcune foto con la fidanzata Kim.

Le foto di Kim

A confermare la vacanza insieme alle Hawaii ci pensa Kim Kardashian che, sempre sui social, ha pubblicato un carosello di foto che ritraggono la coppia felice e spensierata nell'arcipelago del Pacifico centrale. "Somewhere Over the Rainbow", ha scritto l’influencer nel post nel quale compaiono anche i figli della donna. Hamilton infatti ha raggiunto la fidanzata che si trovava già alle Hawaii in compagnia dei suoi figli North, Saint, Chicago e Psalm. Presente anche la sorella Khloé con i suoi due figli, True e Tatum.

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