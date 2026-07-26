Mondiali di scherma, Davide Di Veroli argento nella spada maschile

L'atleta romano delle Fiamme Oro si ferma in finale davanti allo svizzero Lucas Malcotti. Terzo argento azzurro nei primi due giorni di gare
Terzo argento per l’Italia nella seconda giornata dei Campionati del Mondo di scherma in corso a Hong Kong. A conquistarlo, nella spada maschile, è Davide Di Veroli, che cede in finale allo svizzero Lucas Malcotti col punteggio di 12-11 dopo essere stato in vantaggio fino all’inizio dell’ultimo periodo.
Il cammino di Di Veroli
In semifinale, Di Veroli aveva superato il giapponese Masaru Yamada col punteggio di 15-13, mentre la certezza della medaglia era arrivata grazie alla vittoria in rimonta ai quarti per 14-13 contro un altro giapponese, Ryu Matsumoto.
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Due argenti nella prima giornata
Nella prima giornata l’Italia aveva raccolto due medaglie d’argento con Filippo Macchi nel fioretto maschile e Giulia Rizzi nella spada femminile.