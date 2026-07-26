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Mondiali di scherma, Davide Di Veroli argento nella spada maschile

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Foto Bizzi/Federscherma

L'atleta romano delle Fiamme Oro si ferma in finale davanti allo svizzero Lucas Malcotti. Terzo argento azzurro nei primi due giorni di gare

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Terzo argento per l’Italia nella seconda giornata dei Campionati del Mondo di scherma in corso a Hong Kong. A conquistarlo, nella spada maschile, è Davide Di Veroli, che cede in finale allo svizzero Lucas Malcotti col punteggio di 12-11 dopo essere stato in vantaggio fino all’inizio dell’ultimo periodo.

Il cammino di Di Veroli

In semifinale, Di Veroli aveva superato il giapponese Masaru Yamada col punteggio di 15-13, mentre la certezza della medaglia era arrivata grazie alla vittoria in rimonta ai quarti per 14-13 contro un altro giapponese, Ryu Matsumoto.

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