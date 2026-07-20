Mondiali, social scatenati: "La maledizione Trump colpisce ancora"

La Spagna batte l'Argentina di Messi e conquista il Mondiale, ma sui social a tenere banco è un altro protagonista: Donald Trump. Presente allo stadio e dichiaratosi tifoso dell'Albiceleste alla vigilia, il presidente Usa è finito nel mirino degli utenti, convinti che la sua presenza porti sfortuna alle squadre per cui fa il tifo. Un elenco di precedenti, dal Super Bowl alla Ryder Cup, alimenta la teoria della "maledizione"
La Spagna è campione del mondo, l'Argentina di Leo Messi si arrende. Ma appena arrivato il fischio finale, sui social a scatenarsi non sono stati soltanto i tifosi delle due nazionali: al centro delle conversazioni è finito Donald Trump, presente sugli spalti e indicato da molti utenti come la vera causa del ko dell'Albiceleste. La teoria, rilanciata dai più scaramantici, ha un nome ormai ricorrente: "maledizione Trump", in inglese "Trump curse".
Il tifo (sfortunato) del presidente
Il meccanismo, secondo il popolo del web, è sempre lo stesso: ogni squadra per cui il presidente statunitense fa il tifo finisce per perdere, se lui assiste dal vivo all'evento. Alla vigilia della finale, Trump aveva confessato di simpatizzare per Messi, campione simbolo di un Paese amico guidato dall'alleato Javier Milei. Dall'altra parte, la Spagna del "nemico" Pedro Sánchez, il premier con cui il tycoon si è scontrato più volte. Alla fine a esultare è stato proprio il leader spagnolo: merito degli iberici in campo e, per il verdetto dei social, della sfortuna portata dalla tribuna avversaria.
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Dal Super Bowl alla Ryder Cup, i "precedenti"
A dare forza alla teoria è una lista di episodi che i tifosi conoscono a memoria. Al Super Bowl del febbraio 2025, con Trump in tribuna, i Kansas City Chiefs (per i quali il presidente aveva ammesso di tifare) vennero travolti 40-22 dai Philadelphia Eagles. Alla Ryder Cup 2025, seguita da vicino dal presidente, il trionfo fu della squadra europea. Durante il primo mandato, poi, Trump aveva assistito a gara 5 delle World Series di baseball: i Washington Nationals, poi campioni, persero 7-1 contro gli Houston Astros proprio quella sera.
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Il precedente Knicks e la finale "temuta"
L'ultimo indizio è il più recente. Quest'anno il presidente si era presentato al Madison Square Garden per gara 3 delle finali Nba dei New York Knicks: i padroni di casa persero l'unica sfida della serie, salvo poi laurearsi campioni. Anche per questo la sua presenza allo stadio della finale mondiale era attesa e temuta dai tifosi. E il copione, almeno per il tribunale del web, si è ripetuto ancora una volta.