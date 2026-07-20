Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mondiali, social scatenati: "La maledizione Trump colpisce ancora"

Sport

La Spagna batte l'Argentina di Messi e conquista il Mondiale, ma sui social a tenere banco è un altro protagonista: Donald Trump. Presente allo stadio e dichiaratosi tifoso dell'Albiceleste alla vigilia, il presidente Usa è finito nel mirino degli utenti, convinti che la sua presenza porti sfortuna alle squadre per cui fa il tifo. Un elenco di precedenti, dal Super Bowl alla Ryder Cup, alimenta la teoria della "maledizione"

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

La Spagna è campione del mondo, l'Argentina di Leo Messi si arrende. Ma appena arrivato il fischio finale, sui social a scatenarsi non sono stati soltanto i tifosi delle due nazionali: al centro delle conversazioni è finito Donald Trump, presente sugli spalti e indicato da molti utenti come la vera causa del ko dell'Albiceleste. La teoria, rilanciata dai più scaramantici, ha un nome ormai ricorrente: "maledizione Trump", in inglese "Trump curse".

 

Il tifo (sfortunato) del presidente

Il meccanismo, secondo il popolo del web, è sempre lo stesso: ogni squadra per cui il presidente statunitense fa il tifo finisce per perdere, se lui assiste dal vivo all'evento. Alla vigilia della finale, Trump aveva confessato di simpatizzare per Messi, campione simbolo di un Paese amico guidato dall'alleato Javier Milei. Dall'altra parte, la Spagna del "nemico" Pedro Sánchez, il premier con cui il tycoon si è scontrato più volte. Alla fine a esultare è stato proprio il leader spagnolo: merito degli iberici in campo e, per il verdetto dei social, della sfortuna portata dalla tribuna avversaria.

Finale Mondiali 2026

Leggi anche

Finale Mondiali, Spagna campione del mondo: battuta 1-0 l’Argentina

Dal Super Bowl alla Ryder Cup, i "precedenti"

A dare forza alla teoria è una lista di episodi che i tifosi conoscono a memoria. Al Super Bowl del febbraio 2025, con Trump in tribuna, i Kansas City Chiefs (per i quali il presidente aveva ammesso di tifare) vennero travolti 40-22 dai Philadelphia Eagles. Alla Ryder Cup 2025, seguita da vicino dal presidente, il trionfo fu della squadra europea. Durante il primo mandato, poi, Trump aveva assistito a gara 5 delle World Series di baseball: i Washington Nationals, poi campioni, persero 7-1 contro gli Houston Astros proprio quella sera.

 

Leggi anche

Trump "beccato" a toccare la Coppa del Mondo

Il precedente Knicks e la finale "temuta"

L'ultimo indizio è il più recente. Quest'anno il presidente si era presentato al Madison Square Garden per gara 3 delle finali Nba dei New York Knicks: i padroni di casa persero l'unica sfida della serie, salvo poi laurearsi campioni. Anche per questo la sua presenza allo stadio della finale mondiale era attesa e temuta dai tifosi. E il copione, almeno per il tribunale del web, si è ripetuto ancora una volta.

Sport: Ultime notizie

Mondiali 2026, in corso la finale Spagna-Argentina 0-0. LIVE

Sport

A New York si sta disputando l’ultimo atto del torneo: gli uomini di de la Fuente vogliono...

epa13120861 Aymeric Laporte of Spain (L) and Lionel Messi of Argentina in action during the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in New Jersey, USA, 19 July 2026. EPA/SARAH YENESEL

Trump "beccato" a toccare la Coppa del Mondo

Sport

Nel calcio c'è una scaramanzia radicata: sfiorare il trofeo prima di averlo conquistato...

Trump al MetLife Stadium per la finale dei Mondiali. FOTO

Sport

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato in elicottero al MetLife Stadium, nel New...

5 foto

Tour France, Evenepoel vince la 15^ tappa, Pogacar in maglia gialla

Sport

Il belga si aggiudica la frazione da Champagnole a Plateau de Solaison, battendo Tadej Pogacar...

Come si diventa meccanico in Formula 1: studi, stipendi e vita nei box

Sport

Dietro ogni monoposto che sfreccia oltre i 330 all'ora c'è un piccolo esercito di tecnici che...

Sport: I più letti