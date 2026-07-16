Oggi, giovedì 16 luglio, l'edizione numero 113 della Grande Boucle prosegue con una frazione lunga 179,1 chilometri, tra il Circuito di Nevers Magny-Cours e Chalon-sur-Saône: un percorso perlopiù pianeggiante, adatto ai velocisti, con tre Gpm di quarta categoria. Ieri, a vincere l’undicesima tappa è stato Waerenskjold, in maglia gialla c’è Pogacar ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Tour de France 2026 prosegue oggi, giovedì 16 luglio, con la tappa numero dodici: lunga 179,1 chilometri, è una frazione perlopiù pianeggiante – adatta ai velocisti – tra il Circuito di Nevers Magny-Cours e Chalon-sur-Saône. Ieri a vincere la tappa numero undici da Vichy a Nevers è stato Waerenskjold, con la maglia gialla sulle spalle di Pogacar.

Il percorso della dodicesima tappa La dodicesima tappa del Tour de France 2026 è lunga 179,1 chilometri, con un dislivello di 1.800 metri. Questa frazione si snoda tra il Circuito di Nevers Magny-Cours e Chalon-sur-Saône. Il percorso è prevalentemente pianeggiante, con tre Gpm di quarta categoria: al chilometro 76,5 c’è la salita di Lanty, lunga 2,1 km e con una pendenza media del 4%; al chilometro 97,8 c’è la salita di Cuzy, lunga 2,5 km e con una pendenza media del 4,5%; infine al chilometro 159,4 c’è la salita di Montagny-lès-Buxy, lunga 2,7 km con pendenza media del 4,3%. Lo sprint intermedio è al chilometro 45,8, a Decize. Partenza prevista intorno alle 13.30, arrivo verso le 17.30. Vedi anche Tour de France, squadre e partecipanti: favoriti per la maglia gialla

L'altimetria della dodicesima tappa del Tour de France