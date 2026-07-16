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Tour de France 2026, 12^ tappa da Magny-Cours a Chalon-sur-Saône: il percorso

Sport
Ansa/sito Tour de France

Oggi, giovedì 16 luglio, l'edizione numero 113 della Grande Boucle prosegue con una frazione lunga 179,1 chilometri, tra il Circuito di Nevers Magny-Cours e Chalon-sur-Saône: un percorso perlopiù pianeggiante, adatto ai velocisti, con tre Gpm di quarta categoria. Ieri, a vincere l’undicesima tappa è stato Waerenskjold, in maglia gialla c’è Pogacar

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Il Tour de France 2026 prosegue oggi, giovedì 16 luglio, con la tappa numero dodici: lunga 179,1 chilometri, è una frazione perlopiù pianeggiante – adatta ai velocisti – tra il Circuito di Nevers Magny-Cours e Chalon-sur-Saône. Ieri a vincere la tappa numero undici da Vichy a Nevers è stato Waerenskjold, con la maglia gialla sulle spalle di Pogacar.

Il percorso della dodicesima tappa

La dodicesima tappa del Tour de France 2026 è lunga 179,1 chilometri, con un dislivello di 1.800 metri. Questa frazione si snoda tra il Circuito di Nevers Magny-Cours e Chalon-sur-Saône. Il percorso è prevalentemente pianeggiante, con tre Gpm di quarta categoria: al chilometro 76,5 c’è la salita di Lanty, lunga 2,1 km e con una pendenza media del 4%; al chilometro 97,8 c’è la salita di Cuzy, lunga 2,5 km e con una pendenza media del 4,5%; infine al chilometro 159,4 c’è la salita di Montagny-lès-Buxy, lunga 2,7 km con pendenza media del 4,3%. Lo sprint intermedio è al chilometro 45,8, a Decize. Partenza prevista intorno alle 13.30, arrivo verso le 17.30.

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Il Tour de France 2026

Il Tour de France, corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo, è arrivato alla 113esima edizione. La Grande Boucle 2026 è in programma dal 4 al 26 luglio e conta 21 tappe, con un percorso durissimo, perfetto per gli scalatori. Previste otto tappe di montagna, con cinque arrivi in salita e un dislivello complessivo superiore ai 54mila metri. Il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées.

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