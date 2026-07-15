Tour de France 2026, 11^ tappa da Vichy a Nevers: il percorso

Il percorso dell’undicesima tappa

L’undicesima tappa del Tour de France 2026 è lunga 161,3 chilometri, con un dislivello di 1.400 metri. Si tratta di una tappa di transizione, da Vichy e Nevers. Il percorso è prevalentemente pianeggiante, con due Gpm di quarta categoria: al chilometro 32,9 c’è la salita di Billonnière, lunga 1 chilometro e con una pendenza media del 5,8%; e al chilometro 123,4 la salita di Billy-Chevannes, lunga 1,4 chilometri e con una pendenza media del 5%. Lo sprint intermedio è al chilometro 27,8, a Saint-Pourçain-sur-Sioule. Rettilineo finale di 1 chilometro sulla Rue de l'Amiral Jacquinot. Partenza prevista intorno alle 14, arrivo dopo le 17.30.