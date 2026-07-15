Tour de France 2026, 11^ tappa da Vichy a Nevers: il percorso

Oggi, mercoledì 15 luglio, l'edizione numero 113 della Grande Boucle prosegue con una frazione lunga 161,3 chilometri, da Vichy a Nevers: un percorso pianeggiante, con due Gpm di quarta categoria e rettilineo finale di 1 km, che dovrebbe favorire i velocisti. Ieri, a vincere la decima tappa è stato Pogacar, in maglia gialla
Il Tour de France 2026 prosegue oggi, mercoledì 15 luglio, con la tappa numero undici: lunga 161,3 chilometri, questa frazione da Vichy e Nevers prevede un percorso pianeggiante che dovrebbe favorire i velocisti. Ieri a vincere la tappa numero dieci da Aurillac a Le Lioran è stato Pogacar, sempre in maglia gialla.
Il percorso dell’undicesima tappa
L’undicesima tappa del Tour de France 2026 è lunga 161,3 chilometri, con un dislivello di 1.400 metri. Si tratta di una tappa di transizione, da Vichy e Nevers. Il percorso è prevalentemente pianeggiante, con due Gpm di quarta categoria: al chilometro 32,9 c’è la salita di Billonnière, lunga 1 chilometro e con una pendenza media del 5,8%; e al chilometro 123,4 la salita di Billy-Chevannes, lunga 1,4 chilometri e con una pendenza media del 5%. Lo sprint intermedio è al chilometro 27,8, a Saint-Pourçain-sur-Sioule. Rettilineo finale di 1 chilometro sulla Rue de l'Amiral Jacquinot. Partenza prevista intorno alle 14, arrivo dopo le 17.30.
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Il Tour de France 2026
Il Tour de France, corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo, è arrivato alla 113esima edizione. La Grande Boucle 2026 è in programma dal 4 al 26 luglio e conta 21 tappe, con un percorso durissimo, perfetto per gli scalatori. Previste otto tappe di montagna, con cinque arrivi in salita e un dislivello complessivo superiore ai 54mila metri. Il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées.
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Dal 4 al 26 luglio Tadej Pogačar andrà a caccia della sua sua quinta Grande Boucle per eguagliare i quattro recordman Jacques Anquetil, Eddy Mercx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Al via del Tour anche il principale sfidante dello sloveno, il vincitore del Giro d'Italia Jonas Vingegaard, che punta al terzo successo personale. Ecco l'elenco di tutti i vincitori, dalla prima edizione a oggi