Tour de France 2026, 10^ tappa da Aurillac a Le Lioran: il percorso

Tour de France 2026, 10^ tappa da Aurillac a Le Lioran: il percorsoSport
Dopo la prima giornata di riposo di ieri, nella decima frazione il gruppo si sposta nel Massiccio Centrale, con un tracciato ricco di salite. L’edizione 113 della Grande Boucle si disputa fino al 26 luglio. Dalla partenza in Catalogna alla classica passerella finale sugli Champs-Élysées, le 21 tappe decreteranno il vincitore della maglia gialla
Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo il giorno di riposo, oggi si corre la decima tappa, da Aurillac a Le Lioran, nel Massiccio Centrale: si tratta di un tracciato appetibile per scalatori e attaccanti, nel giorno della festa nazionale francese. Intanto domenica, la frazione con arrivo a Ussel è stata vinta da Van der Poel, con la maglia gialla sulle spalle di Pogacar. La Grande Boucle 2026 si articola in 21 tappe, in programma dal 4 al 26 luglio, con un percorso durissimo, perfetto per gli scalatori. Previste otto tappe di montagna, con cinque arrivi in salita e un dislivello complessivo superiore ai 54mila metri. Il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées (L'ALBO D'ORO DEI VINCITORI DELLA MAGLIA GIALLA).
Il percorso della decima tappa
I corridori oggi, nel giorno dell’anniversario della presa della Bastiglia, affrontano la decima tappa con i 167 km da Aurillac a Le Lioran. Si prospetta una frazione dura, con dislivello totale di quasi 4mila metri. Come da tradizione, essendo giornata festiva in Francia, il pubblico si riverserà in massa sulle strade. Dopo lo sprint intermedio a Lacapelle-del-Fraisse, al km 25,5, l’altimetria prevede ben 7 salite: si parte con la Cote de Pailherols (3ª categoria), 3 km al 7,2% al km 68; poi l’inedito Col de la Griffoul (2ª categoria), 5,9 km al 6,7% al km 97,3; il Col de Prat de Bouc (3ª categoria), 3,1 km con pendenza del 6,5% al km 103,8, la salita di Murat (3ª categoria), 5,2 km con pendenza del 5,3% al km 118,8. Arrivano poi due salite di prima categoria: il Puy Mary - Pas de Peyrol, 7,8 km al 6% al km 135,7, e il Col de Pertus (1ª categoria), 4,4 km all’8,5% al km 152,1. Infine, poco prima del traguardo, c’è il Col de Font de Cère (3ª categoria), 3,1 km al 5,8% al km 163,9. Breve discesa e arrivo a Le Lioran.
Vedi anche
Tour de France 2026, il percorso e le tappe dell'edizione numero 113
©Getty
Tour de France, squadre e partecipanti: favoriti per la maglia gialla
Sulle strade della Grande Boucle sarà ancora testa a testa tra Pogačar e Vingegaard. Lo svoveno a caccia del record di cinque Tour, il danese sogna la storica doppietta col Giro. Difficile attendersi un vincitore diverso: alle loro spalle scalpitano Evenepoel e Lipowitz, desiderosi di migliorare i passati terzi posti. Anche se gli occhi di tutta la Francia saranno posati sul talentino 19enne Seixas: è lui l'uomo che potrebbe far saltare il banco e stravolgere le prevsioni della vigilia a cura di Lorenzo Mantelli