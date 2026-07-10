Wimbledon, oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic

La sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è in programma sul Centrale nel pomeriggio: in palio c’è la finale di domenica. I due tennisti si affrontano per la 12esima volta: il bilancio degli scontri diretti vede l'azzurro avanti 6-5, con cinque successi nelle ultime sei sfide. Prima di loro, in campo alle 14.30 il tedesco Alexander Zverev e il britannico Arthur Fery. I match sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
A Wimbledon è il giorno delle due semifinali maschili. Occhi puntati sulla sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, in programma sul Centrale nel pomeriggio. Il match tra l’azzurro e il serbo inizierà dopo l’altra semifinale: alle 14.30 si affrontano il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking, e il britannico Arthur Fery, numero 114 al mondo e rivelazione dello slam londinese. I match sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
La sfida tra Sinner e Djokovic
Sinner e Djokovic si affrontano per la 12esima volta: il bilancio degli scontri diretti vede l'azzurro avanti 6-5, con cinque successi nelle ultime sei sfide. Sinner ha perso l'ultimo confronto: nella semifinale degli Australian Open, a gennaio, ha vinto il serbo al quinto set. I due tennisti si sono incontrati sui prati londinesi tre volte negli ultimi quattro anni: qui Sinner ha battuto Djokovic una sola volta, lo scorso anno in semifinale, prima del suo storico trionfo ai Championships. Anche quest’anno in palio c’è la finale di domenica: a Wimbledon Sinner insegue il quinto Slam in carriera, Djokovic il 25esimo (il primo dallo US Open 2023).
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Le due semifinali di oggi
- Fery (Gbr) vs Zverev (Ger), ore 14.30
- SINNER (Ita) vs Djokovic (Srb), a seguire
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Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso perde per un soffio al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 18 maggio 2026, con la vittoria a Roma, completa il Career Golden Masters A cura di Federica Villa