Wimbledon, oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic

La sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è in programma sul Centrale nel pomeriggio: in palio c’è la finale di domenica. I due tennisti si affrontano per la 12esima volta: il bilancio degli scontri diretti vede l'azzurro avanti 6-5, con cinque successi nelle ultime sei sfide. Prima di loro, in campo alle 14.30 il tedesco Alexander Zverev e il britannico Arthur Fery. I match sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A Wimbledon è il giorno delle due semifinali maschili. Occhi puntati sulla sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, in programma sul Centrale nel pomeriggio. Il match tra l’azzurro e il serbo inizierà dopo l’altra semifinale: alle 14.30 si affrontano il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking, e il britannico Arthur Fery, numero 114 al mondo e rivelazione dello slam londinese. I match sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.