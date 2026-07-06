Introduzione

La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense Folarin Balogun, arrivata dopo una telefonata del presidente Donald Trump al numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino, ha riacceso i riflettori su una delle figure più discusse dello sport globale. Avvocato italo-svizzero, alla guida della FIFA dal 2016, Infantino ha reso l'organizzazione più ricca e più globale, ma è al centro di critiche crescenti su governance, trasparenza e rapporti con leader politici controversi. Ecco chi è, cosa ha realizzato e quali sono le principali ombre della sua presidenza.