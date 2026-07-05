Spegne 60 candeline uno tra i più estrosi protagonisti del calcio europeo tra gli Anni 90 e Duemila. Dall'apprendistato con Maradona al Napoli al titolo di miglior giocatore nella storia del Chelsea, passando per i succesi con la maglia del Parma e la scelta di chiudere la carriera nella sua Sardegna, riportando il Cagliari a giocare da protagonista in Serie A: storia di un campione apprezzato tanto per l'inimitabile classe in campo, quanto per l'umilità e la signorilità che lo hanno sempre contraddistinto