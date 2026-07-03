Calcio, Allegri è il nuovo allenatore del Napoli: è ufficiale

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I partenopei hanno conquistato il loro storico quarto titolo: il primo era arrivato il 10 maggio del 1987 con Ottavio Bianchi in panchina e Diego Armando Maradona in campo. Dopo il bis raggiunto il 29 aprile 1990, alla fine di un testa a testa contro il Milan, è stato necessario aspettare 33 anni prima del terzo successo, raggiunto il 4 maggio 2023 grazie alla guida di Luciano Spalletti e ai 26 gol del centravanti nigeriano Victor Osimhen