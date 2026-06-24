Introduzione

Si è conclusa la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Nel gruppo L l'Inghilterra non va oltre lo 0-0 contro il Ghana, mentre la Croazia supera il Panama e conquista una vittoria che vale l'eliminazione degli avversari. Nel gruppo K la Colombia piega il Congo e ottiene la qualificazione ai sedicesimi di finale. Successo netto anche per il Portogallo, che travolge l'Uzbekistan con Cristiano Ronaldo protagonista: grazie alla doppietta realizzata, il fuoriclasse portoghese diventa il primo giocatore nella storia a segnare in sei diverse edizioni della Coppa del Mondo. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B: Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. (MONDIALI: LE NOTIZIE IN DIRETTA)