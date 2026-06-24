Mondiali 2026, Inghilterra frena: bene Croazia e Colombia, risultati e programma di oggiSport
Introduzione
Si è conclusa la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Nel gruppo L l'Inghilterra non va oltre lo 0-0 contro il Ghana, mentre la Croazia supera il Panama e conquista una vittoria che vale l'eliminazione degli avversari. Nel gruppo K la Colombia piega il Congo e ottiene la qualificazione ai sedicesimi di finale. Successo netto anche per il Portogallo, che travolge l'Uzbekistan con Cristiano Ronaldo protagonista: grazie alla doppietta realizzata, il fuoriclasse portoghese diventa il primo giocatore nella storia a segnare in sei diverse edizioni della Coppa del Mondo. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B: Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. (MONDIALI: LE NOTIZIE IN DIRETTA)
Quello che devi sapere
Inghilterra fermata dal Ghana
Termina senza reti la sfida tra Inghilterra e Ghana, valida per la seconda giornata del gruppo L. A Boston le due nazionali chiudono sullo 0-0, risultato che rallenta il cammino degli inglesi nel torneo.
La Croazia supera il Panama
Nell'altra partita del gruppo L la Croazia si impone 1-0 sul Panama. Dopo un primo tempo con poche occasioni e concluso sullo 0-0, il match si sblocca al 54' grazie a Budimir. Poco dopo Marco Pasalic sfiora il raddoppio su assist di Modric, ma non riesce a concretizzare. Nel finale il Panama prova a reagire e va vicino al pareggio in più occasioni, senza però trovare la rete. Con la seconda sconfitta in altrettante partite, la nazionale centroamericana viene eliminata.
Colombia ai sedicesimi di finale
La Colombia conquista il passaggio del turno grazie al successo per 1-0 sul Congo nella seconda giornata del gruppo K. Dopo un primo tempo bloccato, finito 0-0, nella ripresa Munoz sblocca la partita al 76' portando in vantaggio i sudamericani. Il risultato del match, arbitrato dall'italiano Maurizio Mariani, non cambia più nonostante altre occasioni per raddoppiare della Colombia, che si vede annullare anche due reti per fuorigioco. Con questa vittoria la Colombia sale a punteggio pieno e guida il girone con due punti di vantaggio sul Portogallo.
Ronaldo nella storia con il Portogallo
Netta affermazione del Portogallo, che supera l'Uzbekistan allenato da Cannavaro con un 5-0. Protagonista Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di sbloccarsi nel torneo e di entrare nella storia dei Mondiali: è infatti il primo calciatore a segnare in sei diverse edizioni della competizione.
Il programma di oggi
Archiviata la seconda giornata, il torneo entra nella fase decisiva dei gironi. Nella terza giornata le due partite di ciascun raggruppamento si disputeranno in contemporanea. Fatta eccezione per il Messico, già qualificato ai sedicesimi e certo del primo posto nel gruppo A, tutti gli altri incontri saranno determinanti per definire qualificazioni e posizioni finali.
Mercoledì 24 giugno, ore 21
• Svizzera-Canada (girone B)
• Bosnia-Qatar (girone B)
Mercoledì 24 giugno, ore 00
• Scozia-Brasile (girone C)
• Marocco-Haiti (girone C)
Giovedì 25 giugno, ore 03:00
• Cechia-Messico (girone A)
• Sudafrica-Corea del Sud (girone A)
Le sfide decisive dei gironi
Le gare in programma saranno decisive soprattutto nei gironi B e C. Svizzera e Canada si contenderanno il primo posto del gruppo B nello scontro diretto, mentre nel gruppo C il Brasile, impegnato contro la Scozia di McTominay, e il Marocco si giocano la vetta della classifica. Anche le sfide del gruppo A serviranno a definire gli ultimi verdetti alle spalle del Messico, già sicuro del primato.