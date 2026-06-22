Escluso da Rio 2016 e impossibilitato a qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024 per lo scadere tardivo della squalifica, Schwazer era tornato in gara nel luglio 2024 nella "QAlex 20 km", senza però portarla a termine, anche a causa delle avverse condizioni meteo. La sua nuova società è la veneta di San Biagio di Callalta e anche l'allenatore è nuovo: Domenico Pozzovivo, ex ciclista professionista. Nel 2025 Schwazer gareggia in Veneto a maggio e a Bolzano a settembre. In quest'ultima uscita il campione olimpico della 50 km a Pechino 2008 - e campione europeo della 20 km a Barcellona 2010 - fa segnare una prestazione superlativa nei 10.000 metri su pista: con un tempo di 38'24"07 migliora il proprio primato personale dopo 14 anni, siglando il quarto crono assoluto di sempre. Nel frattempo, Alex aveva trovato impiego nello staff della preparazione atletica dell'Fc Suedtirol, squadra di calcio di serie B, e presso il reparto di fisioterapia e riabilitazione motoria (biomeccanica) all'hotel Palace di Merano.