Doping, Epo: cos'è l'eritropoietina e i suoi effetti nello sport

Introduzione

Le nuove accuse di doping nei confronti di Alex Schwazer hanno riportato l'attenzione sull'eritropoietina, nota anche con l'acronimo Epo. L'agenzia nazionale antidoping tedesca ha infatti avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro, sospeso in via cautelare, dopo che durante i Campionati tedeschi di marcia su strada sarebbero state rilevate tracce di eritropoietina “sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue”. Ma che cos'è questa sostanza e quali effetti può avere sull'organismo?

