Fabio Capello compie 80 anni, carriera e trofei dell'allenatore

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Fabio Capello compie 80 anni, carriera e trofei dello storico allenatore italiano

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Il tecnico friulano spegne 80 candeline dopo una carriera trascorsa sempre ad altissimi livelli. Tre i club che lo hanno visto protagonista in Italia, prima da giocatore e poi da allenatore.  Dagli scudetti conquistati con Milan, Roma e Juventus (poi revocati) fino ai trionfi in Liga col Real che gli hanno fatto guadagnare il soprannome di Don Fabio. Ma il suo capolavoro resta la conquista della Champions del 1994, schiantando il Barcellona ad Atene

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epa12465178 Manchester United manager Ruben Amorim looks on ahead of the English Premier League match between Liverpool FC and Manchester United, in Liverpool, Britain, 19 October 2025. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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