Fabio Capello compie 80 anni, carriera e trofei dell'allenatore

Il tecnico friulano spegne 80 candeline dopo una carriera trascorsa sempre ad altissimi livelli. Tre i club che lo hanno visto protagonista in Italia, prima da giocatore e poi da allenatore. Dagli scudetti conquistati con Milan, Roma e Juventus (poi revocati) fino ai trionfi in Liga col Real che gli hanno fatto guadagnare il soprannome di Don Fabio. Ma il suo capolavoro resta la conquista della Champions del 1994, schiantando il Barcellona ad Atene