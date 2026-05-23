Serie A, Bologna-Inter 3-3. Ora in corso Lazio-Pisa

La 38esima giornata del campionato, inaugurata ieri dall’anticipo Fiorentina-Atalanta, prosegue oggi con altri due match. Nel tardo pomeriggio pari con tanti gol al Dall'Ara. In campo adesso all'Olimpico Lazio e Pisa. Domani l’ultimo turno stagionale prevede Parma-Sassuolo alle ore 15 e Napoli-Udinese alle 18. In serata, alle 20.45, si giocano Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma
Dopo l’anticipo di ieri tra Fiorentina-Atalanta, la 38esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altri due match. Nel tardo pomeriggio, Bologna-Inter è terminata 3-3 (IL RACCONTO SU SKY SPORT). Sono ora in campo all'Olimpico Lazio e Pisa. Il programma dell’ultimo turno stagionale prevede domani Parma-Sassuolo alle ore 15 e Napoli-Udinese alle 18. In serata, alle 20.45, si giocano 5 partite in contemporanea con le squadre che rincorrono gli stessi obiettivi (corsa Champions e lotta salvezza): Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
La cronaca di Bologna-Inter (GLI HIGHLIGHTS)
Dopo una grande chance per Castro, è l’Inter a passare in vantaggio al 22esimo con una punizione a giro di Dimarco. Passano solo pochi minuti e il Bologna pareggia con una bella azione iniziata e conclusa da Bernardeschi. I padroni di casa sprecano ancora occasioni con Freuler, Castro e Rowe ma al 42esimo ribaltano il risultato con un tiro al volo di Pobega che spiazza il portiere a causa di una netta deviazione. A inizio ripresa arriva il 3-1 per il Bologna, grazie all’autorete di Zielinski che devia nella sua porta un cross di Miranda. Al 64esimo l’Inter accorcia con Pio Esposito dopo una grande azione personale di Diouf. All’87esimo i nerazzurri trovano il pari: filtrante di Topalovic per Diouf che entra in area e segna. È il definitivo 3-3 che chiude il campionato delle due squadre.
Il tabellino di Bologna-Inter 3-3
Gol: nel pt 22' Dimarco, 25' Bernardeschi, 42' Pobega; nel st 3' Zielinski (autogol), 19' Esposito, 41' Diouf
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, De Silvestri (21' st Zortea), Helland (36' st Heggem), Lucumi, Miranda, Ferguson, Freuler (21' st Odgaard), Pobega (21' st Moro), Bernardeschi (42'st Dallinga), Castro, Rowe. All.: Italiano
INTER (3-5-2): Martinez, Bisseck, De Vrij (36' st Topalovic), Carlos Augusto, Diouf, Barella (9' st Mkhitaryan), Zielinski, Sucic (29' st Cocchi), Dimarco (9' st Luis Henrique), Esposito, Martinez (9' st Bonny). All.: Chivu
Ammoniti: Martinez e Mkhitaryan per gioco scorretto.
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