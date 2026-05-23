Serie A, Bologna-Inter 3-3. Ora in corso Lazio-Pisa

La 38esima giornata del campionato, inaugurata ieri dall’anticipo Fiorentina-Atalanta, prosegue oggi con altri due match. Nel tardo pomeriggio pari con tanti gol al Dall'Ara. In campo adesso all'Olimpico Lazio e Pisa. Domani l’ultimo turno stagionale prevede Parma-Sassuolo alle ore 15 e Napoli-Udinese alle 18. In serata, alle 20.45, si giocano Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma

Dopo l’anticipo di ieri tra Fiorentina-Atalanta, la 38esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altri due match. Nel tardo pomeriggio, Bologna-Inter è terminata 3-3 (IL RACCONTO SU SKY SPORT). Sono ora in campo all'Olimpico Lazio e Pisa. Il programma dell’ultimo turno stagionale prevede domani Parma-Sassuolo alle ore 15 e Napoli-Udinese alle 18. In serata, alle 20.45, si giocano 5 partite in contemporanea con le squadre che rincorrono gli stessi obiettivi (corsa Champions e lotta salvezza): Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).