Morte Zanardi, Alex Tagliani e il ricordo dell'incidente del 2001

In un gesto di incredibile grandezza, fu lo stesso Zanardi, l'anno successivo all'incidente del 2001, a tranquillizzare Tagliani mostrandogli protesi e dicendo: "Vedi? Sono più alto adesso" ascolta articolo

"I sensi di colpa mi stavano divorando". Il pilota canadese Alex Tagliani ha rivelato in un'intervista a Emanuela Audisio su Repubblica i suoi tormenti dopo il terribile schianto del 2001 al Lausitzring, in cui Alex Zanardi perse entrambe le gambe. Tagliani, protagonista suo malgrado dell'impatto, ha raccontato di come la paura e il dolore emotivo lo stessero "divorando". E ha ricordato l'ex campione scomparso pochi giorni fa: "Scaccio ancora il pensiero".

Alex Tagliani - ©Getty

Tagliani: "Zanardi venne a liberarmi" Il pilota canadese ha ammesso che, nonostante l'incidente fosse una dinamica di gara imprevedibile (Zanardi era appena uscito dai box e si era intraversato), convivere con l'idea di aver causato il danno fisico a un collega è stato devastante. "Zanardi venne a liberarmi". In un gesto di incredibile grandezza, fu infatti lo stesso Zanardi, l'anno successivo all'incidente, a tranquillizzarlo, mostrandogli le protesi e dicendo: "Vedi? Sono più alto adesso". E aiutandolo così a liberarsi dal peso del senso di colpa. Approfondimento Funerali Alex Zanardi, il figlio: "Gioia è nelle piccole cose". VIDEO

Alex Zanardi - ©Getty

L’incidente del 2001: cosa successe Il 15 settembre 2001 al Lausitzring, in Germania, la vita del pilota automobilistico Alex Zanardi cambiò improvvisamente. Nella gara di Champ Car, dopo una sosta ai box e nella fase di rientro in pista, la monoposto di Zanardi perse il controllo a bassa velocità su un tratto sporco e la sua Reynard Honda - praticamente ferma sulla pista - venne centrata in un impatto violentissimo dalla Forsythe guidata dal canadese Alex Tagliani. Approfondimento Funerali Alex Zanardi, il figlio: "Gioia è nelle piccole cose". VIDEO

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