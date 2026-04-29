Il numero 1 del mondo, dalle 16, affronta ai quarti il 19enne madrileno che ieri ha ottenuto la 12esima vittoria nei 13 incontri disputati in stagione su terra battuta. "Ho visto tutta la sua partita, è stato un match di altissimo livello - ha detto l’altoatesino parlando del match vinto dallo spagnolo contro João Fonseca - È un giocatore molto talentuoso, e credo che non sarà l'unica volta che ci affronteremo"

Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Madrid: il numero 1 del mondo oggi alle 16 affronta ai quarti Rafael Jódar, uno degli astri nascenti del tennis di cui lo stesso altoatesino ha detto: "Ha un grande futuro davanti". Ieri Sinner ha liquidato il britannico Cameron Norrie (numero 23 Atp) in due set con il punteggio di 6-2, 7-5, mentre il 19enne madrileno ha battuto il ceco Vit Kopriva 7-5 ,6-0, conquistando il 12esimo successo nei 13 incontri disputati in stagione su terra battuta.

Nella capitale spagnola la sfida tra Sinner e Jódar è vissuta come la vera finale, con match programmato alle 16 per evitare la concomitanza con la semifinale di Champions tra Atletico e Arsenal al Wanda Metropolitano. E proprio sugli orari c'è stato dibattito: Sinner ha acconsentito di disputare i quarti al mattino, non una collocazione da n.1, dicendo sì agli organizzatori che sognavano la grande sfida tra il "piccolo Alcaraz" e l'azzurro, con tutto lo stadio Manolo Santana dalla parte del 19enne di casa. E dopo aver battuto Norrie, Sinner non ha risparmiato la stoccata: "Non mi importa tanto a che ora debba svegliarmi e giocare, anche se chiaramente dobbiamo apportare delle modifiche in base al programma. Però ci sono due match che iniziano dopo le 20 ed è troppo tardi, perché si rischia di finire dopo mezzanotte".

Sinner: "Jódar è molto talentuoso"

Sinner aspetta di vedere all'opera Jódar, di cui ha ribadito l'enorme valore tecnico. "Ho visto tutta la sua partita in hotel, è stato un match di altissimo livello - ha detto il numero 1 del mondo parlando del match vinto dallo spagnolo contro l'altro giovane alla ribalta, João Fonseca - È un giocatore molto talentuoso, e credo che non sarà l'unica volta che ci affronteremo".

Chi è Rafael Jódar

Jódar all'inizio del 2025 era fuori dai primi 900 del mondo. Nel 2026 ha vinto il suo primo torneo del circuito maggiore a Marrakech e a Madrid sta vivendo il torneo più importante dopo l'ingresso nella top 50, un successo che lo ha proiettato direttamente nel tennis che conta. Davanti al pubblico di casa ha battuto top player come Alex de Minaur e ha superato la sfida generazionale con João Fonseca, raggiungendo gli ottavi di finale.