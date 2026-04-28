Il numero 1 al mondo ha sconfitto negli ottavi il britannico Cameron Norrie col punteggio di 6-2, 7-5. Al prossimo turno affronterà Jodar. Flavio Cobolli batte Medvedev 6-3, 5-7, 6-4 e attende il vincente della sfida tra Mensik e Zverev. Musetti ha perso contro il ceco Jiri Lehecka ascolta articolo

Al Masters 1000 di Madrid è il giorno degli ottavi di finale del tabellone maschile, con tre italiani protagonisti. Jannik Sinner, numero 1 al mondo, in mattinata ha battuto il britannico Cameron Norrie e ha conquistato un posto nei quarti di finale: 6-2, 7-5 il punteggio (IL RACCONTO DI SKY SPORT). A seguire Lorenzo Musetti ha invece perso in due set contro il ceco Jiri Lehecka. Ora tocca a Flavio Cobolli che sta affrontando il russo Daniil Medvedev. Tutte le sfide sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Sinner batte Norrie: è ai quarti Ad aprire il programma, sul Manolo Santana, è stato Sinner. Arrivato agli ottavi dopo aver superato il danese Elmer Moller, oggi il tennista azzurro, in un'ora e mezza di partita, ha battuto il britannico Cameron Norrie, n. 23 al mondo, in due set con il punteggio di 6-2, 7-5. Dopo aver dominato il primo set, l'altoatesino ha faticato di più nel secondo ma è riuscito comunque a incassare la sua 25esima vittoria di fila nei 1000, la ventesima in stagione. Il cammino di Sinner in Spagna, quindi, prosegue senza intoppi: dopo aver conquistato il suo secondo quarto di finale in carriera a Madrid, ora affronterà il 19enne spagnolo Rafael Jodar che ha battuto Vit Kopriva. Il giovane fenomeno spagnolo ha vinto 7-5, 6-0, conquistando il 12esimo successo nei 13 incontri disputati in stagione su terra battuta. Vedi anche Atp Madrid, Sinner batte Moller e va agli ottavi. Avanti anche Musetti

Vince anche Flavio Cobolli, che fa sua la maratona contro Daniil Medvedev negli ottavi di finale e si guadagna l'accesso ai quarti. L'azzurro, numero 13 Atp, si impone con il punteggio di 6-3 5-7 6-4 sul russo, numero 10 del mondo, in un match durato 2 ore e 19 minuti. Adesso affronterà il vincente della sfida tra Jakub Mensik e Alexander Zverev.

Fuori Musetti, ora tocca a Cobolli Si è invece fermata agli ottavi la corsa di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Madrid. L'italiano, numero 9 del ranking Atp (e numero 6 del seeding) ha ceduto in due set per 6-3, 6-3 al ceco Jiri Lehecka (testa di serie n. 11 del torneo e n. 14 del mondo). Vedi anche Tennis, Alcaraz salta Roma e Parigi: "Dura, ma serve prudenza"