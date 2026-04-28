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Atp Madrid, Sinner e Cobolli ai quarti di finale. Musetti eliminato

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Il numero 1 al mondo ha sconfitto negli ottavi il britannico Cameron Norrie col punteggio di 6-2, 7-5. Al prossimo turno affronterà Jodar. Flavio Cobolli batte Medvedev 6-3, 5-7, 6-4 e attende il vincente della sfida tra Mensik e Zverev. Musetti ha perso contro il ceco Jiri Lehecka

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Al Masters 1000 di Madrid è il giorno degli ottavi di finale del tabellone maschile, con tre italiani protagonisti. Jannik Sinner, numero 1 al mondo, in mattinata ha battuto il britannico Cameron Norrie e ha conquistato un posto nei quarti di finale: 6-2, 7-5 il punteggio (IL RACCONTO DI SKY SPORT). A seguire Lorenzo Musetti ha invece perso in due set contro il ceco Jiri Lehecka. Ora tocca a Flavio Cobolli che sta affrontando il russo Daniil Medvedev. Tutte le sfide sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Sinner batte Norrie: è ai quarti

Ad aprire il programma, sul Manolo Santana, è stato Sinner. Arrivato agli ottavi dopo aver superato il danese Elmer Moller, oggi il tennista azzurro, in un'ora e mezza di partita, ha battuto il britannico Cameron Norrie, n. 23 al mondo, in due set con il punteggio di 6-2, 7-5. Dopo aver dominato il primo set, l'altoatesino ha faticato di più nel secondo ma è riuscito comunque a incassare la sua 25esima vittoria di fila nei 1000, la ventesima in stagione. Il cammino di Sinner in Spagna, quindi, prosegue senza intoppi: dopo aver conquistato il suo secondo quarto di finale in carriera a Madrid, ora affronterà il 19enne spagnolo Rafael Jodar che ha battuto Vit Kopriva. Il giovane fenomeno spagnolo ha vinto 7-5, 6-0, conquistando il 12esimo successo nei 13 incontri disputati in stagione su terra battuta. 

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Vince anche Flavio Cobolli, che fa sua la maratona contro Daniil Medvedev negli ottavi di finale e si guadagna l'accesso ai quarti. L'azzurro, numero 13 Atp, si impone con il punteggio di 6-3 5-7 6-4 sul russo, numero 10 del mondo, in un match durato 2 ore e 19 minuti. Adesso affronterà il vincente della sfida tra Jakub Mensik e Alexander Zverev. 

Fuori Musetti, ora tocca a Cobolli

Si è invece fermata agli ottavi la corsa di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Madrid. L'italiano, numero 9 del ranking Atp (e numero 6 del seeding) ha ceduto in due set per 6-3, 6-3 al ceco Jiri Lehecka (testa di serie n. 11 del torneo e n. 14 del mondo). 

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Gli italiani in campo oggi

  • SINNER (Ita) vs Norrie (Gbr): 6-2, 7-5
  • Lehecka (Cze) vs MUSETTI (Ita): 6-3, 6-3
  • COBOLLI (Ita) vs Medevedev : 6-3, 5-7, 6-4

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epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno dello stesso anno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, dove perde per un soffio. Ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. Il 12 aprile 2026, con la vittoria a Monte-Carlo, torna n.1 del mondo A cura di Federica Villa

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