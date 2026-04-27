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Atp Madrid, Cobolli batte Vallejo in due set e vola agli ottavi

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Il tennista romano raggiunge Sinner e Musetti superando il paraguayano col punteggio di 6-3, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Ora ad attenderlo c'è il russo Medvedev, mai sconfitto nei due precedenti

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Salgono a tre gli italiani negli ottavi del tabellone maschile del Masters 1000 di Madrid. Dopo il passaggio del turno conquistato ieri da Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, oggi è stata la volta di Flavio Cobolli, che si è sbarazzato agevolmente in due set del paraguayano Adolfo Vallejo, numero 96 al mondo, col punteggio di 6-3, 6-2 in poco più di un'ora di gioco.

Agli ottavi ecco Medvedev: caccia alla prima vittoria 

Un successo rapido e convincente, quello del tennista romano, sempre in controllo e capace di imporre il proprio ritmo fin dai primi scambi. Cobolli non ha concesso cali di concentrazione al proprio avversario, indirizzando entrambi i set grazie ai break nelle fasi iniziali e gestendo poi il vantaggio con sicurezza. All’orizzonte una sfida decisamente più complicata: martedì ad attenderlo ci sarà Daniil Medvedev, nel secondo match in programma dalle 19 sul campo Arantxa Sánchez. Entrambi i precedenti sono, infatti, a favore del russo.

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