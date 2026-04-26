Il pilota spagnolo, su Ducati Team Gresini, ha vinto la gara sul circuito di Jerez de la Frontera. Ha preceduto l'Aprilia di Marco Bezzecchi e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Quarta l'altra Aprilia di Jorge Martin. Non ha finito la corsa Marc Marquez, caduto poco dopo il via

Alex Marquez, su Ducati Team Gresini, ha vinto il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera. Lo spagnolo ha preceduto l'Aprilia di Marco Bezzecchi e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Quarta l'altra Aprilia di Jorge Martin.

La caduta di Marc Marquez

Non è arrivato al traguardo Marc Marquez, protagonista di una spettacolare caduta poco dopo il via del Gran Premio di Spagna a Jerez. La sua Ducati ufficiale è scivolata in curva 11 al secondo giro, con il campione del mondo volato in aria e poi ricaduto sulla ghiaia senza apparenti conseguenze. Marquez, che prima della caduta inseguiva la Ducati del team Gresini del fratello Alex in testa alla corsa, è poi tornato ai box sulle sue gambe. La gara dello spagnolo è finita così.