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MotoGp, Alex Marquez vince Gran Premio di Spagna a Jerez. Poi Bezzecchi e Di Giannantonio

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Il pilota spagnolo, su Ducati Team Gresini, ha vinto la gara sul circuito di Jerez de la Frontera. Ha preceduto l'Aprilia di Marco Bezzecchi e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Quarta l'altra Aprilia di Jorge Martin. Non ha finito la corsa Marc Marquez, caduto poco dopo il via

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Alex Marquez, su Ducati Team Gresini, ha vinto il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera. Lo spagnolo ha preceduto l'Aprilia di Marco Bezzecchi e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Quarta l'altra Aprilia di Jorge Martin.

La caduta di Marc Marquez

Non è arrivato al traguardo Marc Marquez, protagonista di una spettacolare caduta poco dopo il via del Gran Premio di Spagna a Jerez. La sua Ducati ufficiale è scivolata in curva 11 al secondo giro, con il campione del mondo volato in aria e poi ricaduto sulla ghiaia senza apparenti conseguenze. Marquez, che prima della caduta inseguiva la Ducati del team Gresini del fratello Alex in testa alla corsa, è poi tornato ai box sulle sue gambe. La gara dello spagnolo è finita così.

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