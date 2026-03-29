MotoGp, a Austin negli Usa vince Bezzecchi. Sul podio Martin e Acosta

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MotoGp, a Austin negli Stati Uniti vince Marco Bezzecchi. Sul podio Martin e Acosta

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Il campione del mondo Marc Marquez ha chiuso invece in quinta posizione, decimo Francesco Bagnaia sull’altra Ducati. Con questo risultato Bezzecchi prende anche la testa del campionato piloti

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Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti a Austin (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Il pilota italiano dell’Aprilia ha preceduto sul traguardo il compagno di box Jorge Martin, mentre in terza posizione è arrivato Pedro Acosta su Ktm. Con questo risultato Bezzecchi prende anche la testa del campionato piloti, davanti anche in questo caso al compagno di box Jorge Martin. 

Quinto Marc Marquez

Quarta la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio che ha preceduto la Ducati ufficiale di Marc Marquez, frenato da un long lap penalty per aver colpito Di Giannantonio nella Sprint. Chiude decima l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia.

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