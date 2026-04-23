Buenos Aires vieta l'uso di coriandoli negli stadi: "Pericolo incendi"

Il provvedimento del Comitato per la sicurezza del calcio riguarda gli stadi situati all'interno del perimetro della capitale, che conta 3 milioni di abitanti, e comprende una mezza dozzina di impianti a club della Liga, la serie A argentina. La decisione è stata presa dopo un'incendio scoppiato sugli spalti di uno degli stadi durante il derby lo scorso fine settimana ascolta articolo

La città di Buenos Aires ha deciso di vietare con effetto immediato l'uso dei "papelitos", i grandi coriandoli di carta popolari negli stadi argentini, dopo che domenica è scoppiato un piccolo incendio sugli spalti durante il derby tra River Plate e Boca Juniors.

La decisione del Comitato per la sicurezza del calcio Il Comitato ha annunciato, "dopo una completa valutazione del rischio" e per "rigorose ragioni di pubblica sicurezza, il divieto di utilizzo di coriandoli di carta come elemento festivo sugli spalti, sulle gradinate e in altre aree aperte al pubblico in tutti gli stadi" della metropoli. La decisione è stata presa in seguito a un principio di rogo scoppiato sugli spalti dello Stadio Monumental poco prima della vittoria per 1-0 del River Plate sul Boca Juniors. Il fuoco, probabilmente causato da un mozzicone di sigaretta gettato su un mucchio di "papelitos" a terra, ha distrutto un sedile prima di essere rapidamente spento dai vigili del fuoco con gli estintori. Potrebbe interessarti Argentina, la casa di Maradona diventa mensa per i poveri