Argentina, la casa di Maradona diventa mensa per i poveri

A Villa Fiorito, quartiere alla periferia di Buenos Aires, la casa natale di Diego Armando Maradona è diventata una mensa solidale per centinaia di persone. Nonostante il calo ufficiale della povertà in Argentina, la crisi economica e la perdita di lavoro continuano a spingere molti a cercare aiuto per mangiare.
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