La 32esima giornata di campionato prosegue oggi con quattro partite. Nel match delle 12.30 il Genoa ha battuto 2-1 il Sassuolo. Alle 15 è iniziata Parma-Napoli. La sfida delle 18 è tra Bologna e Lecce, quella delle 20.45 tra Como e Inter. Si chiude lunedì, alle 20.45, con Fiorentina-Lazio

La 32esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con quattro partite. Nel match delle 12.30 il Genoa ha battuto 2-1 il Sassuolo. Alle 15 è iniziata Parma-Napoli. La sfida delle 18 è tra Bologna e Lecce, quella delle 20.45 tra Como e Inter. Il turno si è aperto venerdì con la vittoria 3-0 della Roma sul Pisa. Sabato il Milan ha perso 3-0 in casa contro l’Udinese, la Juventus ha battuto 1-0 l’Atalanta a Bergamo, il Cagliari ha superato 1-0 la Cremonese e il Torino ha vinto 2-1 contro il Verona. La giornata si chiude lunedì, alle 20.45, con Fiorentina-Lazio (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).