La 32esima giornata di campionato prosegue oggi con quattro partite. Nel match delle 12.30 il Genoa ha battuto 2-1 il Sassuolo. Alle 15 è iniziata Parma-Napoli. La sfida delle 18 è tra Bologna e Lecce, quella delle 20.45 tra Como e Inter. Si chiude lunedì, alle 20.45, con Fiorentina-Lazio
La 32esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con quattro partite. Nel match delle 12.30 il Genoa ha battuto 2-1 il Sassuolo. Alle 15 è iniziata Parma-Napoli. La sfida delle 18 è tra Bologna e Lecce, quella delle 20.45 tra Como e Inter. Il turno si è aperto venerdì con la vittoria 3-0 della Roma sul Pisa. Sabato il Milan ha perso 3-0 in casa contro l’Udinese, la Juventus ha battuto 1-0 l’Atalanta a Bergamo, il Cagliari ha superato 1-0 la Cremonese e il Torino ha vinto 2-1 contro il Verona. La giornata si chiude lunedì, alle 20.45, con Fiorentina-Lazio (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
La cronaca di Genoa-Sassuolo
Il Genoa vince 2-1 contro il Sassuolo. Dopo buone occasioni da entrambe la parti, ad andare in vantaggio sono i padroni di casa: al 18’ Baldanzi serve Malinovskyi, che batte Muric con un sinistro dalla distanza. Prima dell’intervallo il Sassuolo va vicino al pareggio con Berardi e Thorstvedt, mentre il Genoa sfiora il raddoppio con Colombo. Il primo tempo finisce 1-0 per la squadra di De Rossi. Durante l’intervallo due espulsioni: Domenico Berardi del Sassuolo e Mikael Ellertsson del Genoa. Gli animi si erano già accesi in campo, per un intervento ai danni di Sabelli non rilevato dall'arbitro, poi la tensione è riesplosa nel tunnel degli spogliatoi. Ripresa in dieci, quindi, per entrambe le squadre. Il Sassuolo pareggia al 13’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Bijlow respinge ma la palla finisce a Koné che firma l’1-1. Nel finale i padroni di casa ritrovano il vantaggio: al 39’ segna Ekuban, su assist di Messias. Finisce 2-1 per il Genoa, che fa un altro passo importante verso la salvezza.
Il tabellino di Genoa- Sassuolo 2-1
18' pt Malinovskyi (G), 13' st Koné (S), 39' st Ekuban (G)
GENOA (3-4-2-1): Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson, Malinovskyi (10' st Masini), Frendrup, Sabelli (41' st Otoa), Baldanzi (10' st Martin), Vitinha (30' st Messias), Colombo (10' st Ekuban). All.: De Rossi
SASSUOLO (4-3-3): Muric, Walukiewics (21' st Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Doig (36' st Lipani), Thorstvedt, Matic (21' st Volpato), Koné (41' st Moro), Berardi, Pinamonti (36' st Iannoni), Laurienté. All.: Grosso
Ammoniti: Malinovskyi, Frendrup, Doig, Walukiewics, Muharemovic per gioco falloso
Espulsi: Berardi ed Ellertsson per reciproche scorrettezze nel tunnel degli spogliatoi nell'intervallo.
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