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Atp Monte-Carlo, Sinner batte Humbert e va agli ottavi. Avanti anche Berrettini

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Sulla terra battuta del Monte-Carlo Country Club, il numero 2 del mondo ha sconfitto il francese in due set con il punteggio di 6-3, 6-0. Il tennista romano è passato al secondo turno dopo il ritiro dello spagnolo Roberto Bautista Agut nel primo set. Darderi eliminato da Hurkacz

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Esordio vincente per Jannik Sinner all’Atp di Monte-Carlo. Sui campi in terra battuta del Monte-Carlo Country Club, il numero 2 del mondo ha conquistato gli ottavi battendo il francese Ugo Humbert in due set, con il punteggio di 6-3, 6-0. Anche Matteo Berrettini prosegue dopo il ritiro dello spagnolo Roberto Bautista Agut nel primo set, sul punteggio di 4-0 a favore del romano: al 2° turno incontrerà Medvedev. Eliminato invece Darderi, che ha perso contro Hurkacz (7-6, 5-7, 6-1).

I successi degli Azzurri nel doppio

Ieri intanto Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, coppia azzurra nel torneo di doppio, hanno vinto all'esordio contro l'australiano Alex de Minaur e il britannico Cameron Norrie, imponendosi in due set col punteggio di 6-4, 4-6, 10-4. Agli ottavi di finale, i due italiani affronteranno le terze teste di serie del tabellone, la coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. Nel torneo di doppio sono iscritti anche Jannik Sinner - che domenica ha vinto all'esordio in coppia con il belga Zizou Bergs -  e Flavio Cobolli e Lorenzo Darderi, che giocheranno oggi contro Goransson-King.

Sinner

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Sinner e Musetti guardano al ranking

Al momento la classifica Atp è stabile ai vertici, ancora dominata dal trio Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Alexander Zverev. Per l’Italia, l’altoatesino e Lorenzo Musetti scendono in campo nel Principato guardando anche agli scenari di classifica, con il numero 2 del mondo (12.400 punti) che ha l'occasione di scavalcare Alcaraz (13.590). Musetti inizia invece un periodo decisivo per mantenere lo status di Top 5 (4.265 punti) e dovrà guardarsi da Alex de Minaur, n.6 (4.095 punti) e Felix Auger-Aliassime, n.7 (4.000).

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epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

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