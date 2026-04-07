I successi degli Azzurri nel doppio

Ieri intanto Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, coppia azzurra nel torneo di doppio, hanno vinto all'esordio contro l'australiano Alex de Minaur e il britannico Cameron Norrie, imponendosi in due set col punteggio di 6-4, 4-6, 10-4. Agli ottavi di finale, i due italiani affronteranno le terze teste di serie del tabellone, la coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. Nel torneo di doppio sono iscritti anche Jannik Sinner - che domenica ha vinto all'esordio in coppia con il belga Zizou Bergs - e Flavio Cobolli e Lorenzo Darderi, che giocheranno oggi contro Goransson-King.