Atp Monte-Carlo, Sinner batte Humbert e va agli ottavi. Avanti anche BerrettiniSport
Sulla terra battuta del Monte-Carlo Country Club, il numero 2 del mondo ha sconfitto il francese in due set con il punteggio di 6-3, 6-0. Il tennista romano è passato al secondo turno dopo il ritiro dello spagnolo Roberto Bautista Agut nel primo set. Darderi eliminato da Hurkacz
Esordio vincente per Jannik Sinner all’Atp di Monte-Carlo. Sui campi in terra battuta del Monte-Carlo Country Club, il numero 2 del mondo ha conquistato gli ottavi battendo il francese Ugo Humbert in due set, con il punteggio di 6-3, 6-0. Anche Matteo Berrettini prosegue dopo il ritiro dello spagnolo Roberto Bautista Agut nel primo set, sul punteggio di 4-0 a favore del romano: al 2° turno incontrerà Medvedev. Eliminato invece Darderi, che ha perso contro Hurkacz (7-6, 5-7, 6-1).
I successi degli Azzurri nel doppio
Ieri intanto Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, coppia azzurra nel torneo di doppio, hanno vinto all'esordio contro l'australiano Alex de Minaur e il britannico Cameron Norrie, imponendosi in due set col punteggio di 6-4, 4-6, 10-4. Agli ottavi di finale, i due italiani affronteranno le terze teste di serie del tabellone, la coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. Nel torneo di doppio sono iscritti anche Jannik Sinner - che domenica ha vinto all'esordio in coppia con il belga Zizou Bergs - e Flavio Cobolli e Lorenzo Darderi, che giocheranno oggi contro Goransson-King.
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Sinner e Musetti guardano al ranking
Al momento la classifica Atp è stabile ai vertici, ancora dominata dal trio Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Alexander Zverev. Per l’Italia, l’altoatesino e Lorenzo Musetti scendono in campo nel Principato guardando anche agli scenari di classifica, con il numero 2 del mondo (12.400 punti) che ha l'occasione di scavalcare Alcaraz (13.590). Musetti inizia invece un periodo decisivo per mantenere lo status di Top 5 (4.265 punti) e dovrà guardarsi da Alex de Minaur, n.6 (4.095 punti) e Felix Auger-Aliassime, n.7 (4.000).
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Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa