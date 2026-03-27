Bosnia-italia, finale playoff Mondiali 2026: quando e dove si gioca

All’indomani della vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord firmata dai gol di Sandro Tonali e Moise Kean, le attenzioni degli appassionati di calcio italiani sono già puntate su martedì 31 marzo. L’appuntamento non può che essere di quelli cerchiati in rosso: la finale playoff per le qualificazioni al Mondiale di calcio che a partire dall’11 giugno di disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. L’Italia manca dai Mondiali da due edizioni e cerca con tutte le sue forze di tornarci. Per riuscirci dovrà battere la Bosnia, che nell’altra semifinale ha superato ai rigori il Galles dopo i gol di James e Dzeko.