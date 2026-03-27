Bosnia-italia, finale playoff Mondiali 2026: quando e dove si gioca

Dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord nella semifinale, gli Azzurri di Gattuso si preparano all'ultimo decisivo atto verso Usa-Canada-Messico 2026
All’indomani della vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord firmata dai gol di Sandro Tonali e Moise Kean, le attenzioni degli appassionati di calcio italiani sono già puntate su martedì 31 marzo. L’appuntamento non può che essere di quelli cerchiati in rosso: la finale playoff per le qualificazioni al Mondiale di calcio che a partire dall’11 giugno di disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. L’Italia manca dai Mondiali da due edizioni e cerca con tutte le sue forze di tornarci. Per riuscirci dovrà battere la Bosnia, che nell’altra semifinale ha superato ai rigori il Galles dopo i gol di James e Dzeko.
Quando e dove si gioca la partita
La partita si giocherà martedì 31 marzo con orario ancora da definire: alle 18 o alle 20:45. Il luogo dell’incontro è lo Stadion Bilino Polje di Zenica, impianto da 15.600 posti nel capoluogo del cantone di Zenica-Doboj, città di poco più di 100 mila abitanti. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari sono previsti i supplementari. Se anche dopo questi ulteriori 30 minuti il punteggio non dovesse sbloccarsi, si andrà ai calci di rigore.
Dove guardare Bosnia-Italia
Oltre che allo stadio di Zelica, la partita potrà essere vista in diretta tv, in chiaro, in esclusiva su Rai Uno, con la Rai che detiene in esclusiva i diritti per le gare della Nazionale di calcio. Il match sarà seguibile anche in diretta streaming tramite il servizio RaiPlay, via desktop, laptop, smart tv, tablet e smartphone. I siti di Sky Sport e Sky TG24 seguiranno la gara con il racconto scritto della partita e i consueti approfondimenti.