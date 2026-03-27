Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bosnia-Italia, finale playoff Mondiali 2026: quando e dove si gioca

Sport
©Getty

Dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord nella semifinale, gli Azzurri di Gattuso si preparano all'ultimo decisivo atto verso Usa-Canada-Messico 2026

ascolta articolo

All’indomani della vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord firmata dai gol di Sandro Tonali e Moise Kean, le attenzioni degli appassionati di calcio italiani sono già puntate su martedì 31 marzo. L’appuntamento non può che essere di quelli cerchiati in rosso: la finale playoff per le qualificazioni al Mondiale di calcio che a partire dall’11 giugno di disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. L’Italia manca dai Mondiali da due edizioni e cerca con tutte le sue forze di tornarci. Per riuscirci dovrà battere la Bosnia, che nell’altra semifinale ha superato ai rigori il Galles dopo i gol di James e Dzeko.

Quando e dove si gioca la partita

La partita si giocherà martedì 31 marzo con orario ancora da definire: alle 18 o alle 20:45. Il luogo dell’incontro è lo Stadion Bilino Polje di Zenica, impianto da 15.600 posti nel capoluogo del cantone di Zenica-Doboj, città di poco più di 100 mila abitanti. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari sono previsti i supplementari. Se anche dopo questi ulteriori 30 minuti il punteggio non dovesse sbloccarsi, si andrà ai calci di rigore.

Dove guardare Bosnia-Italia

Oltre che allo stadio di Zelica, la partita potrà essere vista in diretta tv, in chiaro, in esclusiva su Rai Uno, con la Rai che detiene in esclusiva i diritti per le gare della Nazionale di calcio. Il match sarà seguibile anche in diretta streaming tramite il servizio RaiPlay, via desktop, laptop, smart tv, tablet e smartphone. I siti di Sky Sport e Sky TG24 seguiranno la gara con il racconto scritto della partita e i consueti approfondimenti.

Sport: Ultime notizie

Bosnia-italia, finale playoff Mondiali 2026: quando e dove si gioca

Sport

Dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord nella semifinale, gli Azzurri di Gattuso si preparano...

Masters 1000 Miami, Sinner affronterà Zverev in semifinale nella notte

Sport

Il  tennista tedesco, numero 3 del seeding e 4 del ranking mondiale, ha agilmente superato...

Italia, dopo l'Irlanda ci sarà la Bosnia. Gattuso: "Primo passo fatto"

Sport

Il ct ha commentato in conferenza stampa la vittoria di Bergamo proiettandosi verso la finale di...

Playoff Mondiali, Italia in finale. Irlanda del Nord battuta 2-0

Sport

Gli Azzurri hanno sconfitto la nazionale guidata da Michael O' Neill. Succede tutto nel secondo...

Atp Miami, Sinner batte Tiafoe e vola in semifinale

Sport

Il tennista azzurro si è imposto sullo statunitense n. 20 al mondo, con il punteggio di 6-2, 6-2,...

Sport: I più letti