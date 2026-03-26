Prosegue il cammino di Jannik Sinner a Miami: l'azzurro ha battuto lo statunitense Frances Tiafoe in due set (6-2, 6-2) e accede così alla semifinale dove sfiderà uno tra Zverev e Cerundolo.

La cronaca del match

Sinner parte forte e trova il break in apertura del match. Poi allunga velocemente, con l'americano in difficoltà su molti dei colpi dell'azzuro, soprattutto sulle palle corte. Il primo set si chiude 6-2 in poco più di mezz'ora. Nel secondo set, il tennista italiano mette subito ancora pressione all'avversario, che rischia il break in apertura ma si salva. Sinner però riesce a imporsi nel terzo game e trova di nuovo il break. Da lì in avanti il match è segnato e Jannik conclude con un doppio 6-2.

Sinner: "Partita solida"

"L'inizio della partita è molto importante, sono partito con un break e ho preso fiducia", ha detto Sinner alla fine del match. "È stata una partita solida, sono contento del livello. Cerco sempre di restare compatto anche mentalmente, di restare calmo e sfruttare le chance che mi si propongono. Voglio continuare così, è l'ultimo torneo sul veloce e sono contento di essere in semifinale", ha sottolineato.