Il tennista azzurro si è imposto sullo statunitense n. 20 al mondo, con il punteggio di 6-2, 6-2, in poco più di un'ora. Nel prossimo match sfiderà uno tra Zverev e Cerundolo
Prosegue il cammino di Jannik Sinner a Miami: l'azzurro ha battuto lo statunitense Frances Tiafoe in due set (6-2, 6-2) e accede così alla semifinale dove sfiderà uno tra Zverev e Cerundolo.
La cronaca del match
Sinner parte forte e trova il break in apertura del match. Poi allunga velocemente, con l'americano in difficoltà su molti dei colpi dell'azzuro, soprattutto sulle palle corte. Il primo set si chiude 6-2 in poco più di mezz'ora. Nel secondo set, il tennista italiano mette subito ancora pressione all'avversario, che rischia il break in apertura ma si salva. Sinner però riesce a imporsi nel terzo game e trova di nuovo il break. Da lì in avanti il match è segnato e Jannik conclude con un doppio 6-2.
Sinner: "Partita solida"
"L'inizio della partita è molto importante, sono partito con un break e ho preso fiducia", ha detto Sinner alla fine del match. "È stata una partita solida, sono contento del livello. Cerco sempre di restare compatto anche mentalmente, di restare calmo e sfruttare le chance che mi si propongono. Voglio continuare così, è l'ultimo torneo sul veloce e sono contento di essere in semifinale", ha sottolineato.
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©Ansa
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa