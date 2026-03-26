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Atp Miami, Sinner batte Tiafoe in due set e vola in semifinale

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Il tennista azzurro si è imposto sullo statunitense n. 20 al mondo, con il punteggio di 6-2, 6-2, in poco più di un'ora. Nel prossimo match sfiderà uno tra Zverev e Cerundolo

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Prosegue il cammino di Jannik Sinner a Miami: l'azzurro ha battuto lo statunitense Frances Tiafoe in due set (6-2, 6-2) e accede così alla semifinale dove sfiderà uno tra Zverev e Cerundolo. 

La cronaca del match

Sinner parte forte e trova il break in apertura del match. Poi allunga velocemente, con l'americano in difficoltà su molti dei colpi dell'azzuro, soprattutto sulle palle corte. Il primo set si chiude 6-2 in poco più di mezz'ora. Nel secondo set, il tennista italiano mette subito ancora pressione all'avversario, che rischia il break in apertura ma si salva. Sinner però riesce a imporsi nel terzo game e trova di nuovo il break. Da lì in avanti il match è segnato e Jannik conclude con un doppio 6-2.

Sinner: "Partita solida"

"L'inizio della partita è molto importante, sono partito con un break e ho preso fiducia", ha detto Sinner alla fine del match. "È stata una partita solida, sono contento del livello. Cerco sempre di restare compatto anche mentalmente, di restare calmo e sfruttare le chance che mi si propongono. Voglio continuare così, è l'ultimo torneo sul veloce e sono contento di essere in semifinale", ha sottolineato.

Approfondimento

Sinner e la vittoria del torneo di Indian Wells
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epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

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