Tennis, Miami: Sinner batte il francese Moutet e va agli ottavi

Il tennista altoatesino ha superato con il punteggio di 6-1 6-4 il francese. Il prossimo avversario da superare, per avanzare nel torneo, sarà lo statunitense Alex Michelsen. Bene, nel doppio, anche Vavassori e Bolelli

Jannik Sinner non tentenna e batte con il punteggio di 6-1 6-4 il francese Corentin Moutet accedendo così agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami, dove sulla sua strada ci sarà lo statunitense Alex Michelsen. Partita in discesa fin da subito per l'italiano che firma un break dopo l'altro nel primo set trovando ottima continuità con il servizio. Qualche problema in più nel secondo, dove Moutet cerca di variare il suo gioco per non dare punti di riferimento ma finisce per perdere la battuta nel quinto game, break che permette a Sinner di conquistare set e match in un'ora e dodici minuti.

La lotta per il numero uno

Dopo l'eliminazione a sorpresa di Carlos Alcaraz, proprio, a Miami potrebbe modificarsi la fisionomia della corsa a due per il posto da numero 1 del mondo nelle prossime settimane. Sinner può avere l'opportunità, se farà abbastanza strada in Florida, di superare il murciano già dopo il Masters 1000 di Montecarlo. Secondo le proiezioni della classifica, Alcaraz ha 13.590 punti, 2.140 più di Sinner, che però può ridurre questo distacco fino a 1.240 punti vincendo il suo terzo Masters 1000 consecutivo. A Montecarlo, Alcaraz vedrà uscire i 1000 punti ottenuti grazie al titolo conquistato l'anno scorso, motivo per cui comincerà virtualmente il torneo con 12.590 punti. Sinner arriverà a quota 12.400 vincendo il titolo a Miami e sarà sicuro di superarlo trionfando poi nel Principato. Se dovesse arrivare in finale a Miami, Sinner arriverebbe a 12.050 punti: a quel punto tornerebbe numero 1 dopo MonteCarlo vincendo il titolo con Alcaraz battuto prima della finale, Oppure arrivando in finale ma solo se Alcaraz dovesse uscire prima dei quarti. In qualunque caso, specie durante la stagione sulla terra rossa in Europa, il campione altoatesino potrà sfruttare più chance per riprendersi la vetta della classifica. mondiale. Alcaraz, infatti, fino al Roland Garros è chiamato a difendere 4.300 punti, dopo aver trionfato lo scorso anno a Montecarlo, agli Internazionali BNL d'Italia a Roma e al Roland Garros, oltre ad aver raggiunto la finale all'ATP 500 di Barcellona. Sinner, invece, ha solo 1.850 punti da difendere, e nessuno fino al ritorno al Foro Italico a maggio prossimo.