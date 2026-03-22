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Serie A, Como-Pisa 5-0. Ora Atalanta-Verona e Bologna-Lazio, in serata Roma e Inter. VIDEO

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©Ansa

Si chiude oggi la 30esima giornata del campionato di Serie A 2025/26, prima della sosta per le Nazionali. Stasera la Roma riceve il Lecce all’Olimpico, mentre alle 20.45 la Fiorentina sfiderà al Franchi l’Inter

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Prosegue oggi la 30esima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dopo le vittorie di ieri di Cremonese e Milan, e il pareggio della Juventus contro il Sassuolo, sono cinque oggi gli incontri che chiudono la giornata prima della sosta per le Nazionali. Alle 12.30 il Como ha superato il Pisa per 5-0, mentre alle 15 si giocano due incontri: l’Atalanta riceve il Verona, il Bologna ospita la Lazio. Alle 18 invece la Roma sfida il Lecce all’Olimpico, mentre alle 20.45 la Fiorentina riceve al Franchi l’Inter (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

La cronaca di Como-Pisa (HIGHLIGHTS)

È un assolo della squadra di Fabregas la sfida delle 12.30 tra Como e Pisa. Ad aprire le danze è Diao, che dopo sette minuti porta avanti i suoi, mentre prima dell’intervallo è Douvikas al 29esimo a realizzare il raddoppio. Nel secondo tempo il Como inizia come ha finito il primo, trovando la terza rete con Baturina. Prima della fine dell’incontro c’è ancora tempo per il gol di Nico Paz, al minuto 75, e di Perrone all’80esimo. Il risultato non cambia più, e la partita finisce 5-0 per i padroni di casa.

Il tabellino di Como-Pisa 5-0

 

7’ Diao, 29’ Douvikas, 48’ Baturina, 75’ Nico Paz, 80’ Perrone

 

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Diego Carlos (32' st Goldaniga), Moreno; Perrone, Da Cunha (14' st Caqueret); Diao (32' st Kuhn), Nico Paz, J.Rodriguez (37' pt Baturina); Douvikas (14' st Morata). All.: Fabregas.     

 

PISA (3-5-2): Nicolas; Caracciolo, Albiol, Canestrelli (32' st Iling Junior); Angori, Hojholt, Akinsanmiro (1' st Meister), Loyola (19' st Stengs), Leris; Tramoni (32' st Piccinini) Moreo (6' st Stojilkovic) All.: Hiljemark.     

 

Ammoniti: Canestrelli e Angori per gioco falloso. 

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