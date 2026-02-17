Guerri Napoli Tennis Cup, al via la stagione europea su terra battuta

Dal 22 al 29 marzo è in programma nel capoluogo campano la terza edizione del Challenger 125 del calendario mondiale dell’ATP. La conferma della partecipazione dello svizzero Stan Wawrinka, ex numero 3 del mondo e vincitore di tre tornei del Grande Slam, e il title sponsor Guerri sono le prime novità dell’edizione 2026
Per il terzo anno consecutivo il tennis europeo su terra battuta riparte da Napoli. Sarà la Guerri Napoli Tennis Cup, Challenger 125 del calendario internazionale dell’ATP, ad aprire la stagione sul rosso, dal 22 al 29 marzo prossimo. Il torneo è organizzato per il terzo anno consecutivo da Master Group Sport, la società che, in collaborazione con il Tennis Club Napoli, nel 2024 ha riportato il tennis internazionale in città. Edizione dopo edizione, l’evento è cresciuto in partecipazione di pubblico ma anche in qualità tecnica, con il finalista della scorsa edizione, l’azzurro Luciano Darderi, oggi top player e numero 21 del mondo, e con il vincitore, Vit Kopriva della Repubblica Ceca, che dopo Napoli è entrato stabilmente nei top 100 mondiali.
Le novità della stagione 2026
L’entry list della Guerri Tennis Napoli Cup sarà ufficializzata dall’Atp lunedì 2 marzo prossimo. Il direttore del torneo sarà l’ex tennista professionista Alessandro Motti, le qualificazioni inizieranno domenica 22 marzo per concludersi lunedì 23 marzo. Sempre lunedì 23 marzo inizieranno gli incontri del tabellone principale del torneo; dopo i primi turni, venerdì 27 marzo si disputeranno i quarti di finale, sabato 28 marzo le semifinali e domenica 29 marzo è in programma la finale per il titolo. Tra le novità il ritorno di Stan Wawrinka, che ha già confermato la sua partecipazione alla Guerri Napoli Tennis Cup dopo la positiva esperienza del 2025. Il fuoriclasse svizzero, 40 anni, che in carriera è stato numero 3 del mondo e vincitore di tre prove del Grande Slam, è rientrato recentemente tra i top 100 della classifica mondiale Atp dopo il brillante terzo turno conquistato agli Australian Open.
Napoli protagonista nel calendario mondiale Atp
“Nell’ultima settimana di marzo prossimo, il Tennis Club Napoli tornerà protagonista nel calendario mondiale Atp e ospiterà una nuova edizione della Tennis Napoli Cup – ha detto Riccardo Villari, Presidente del Tennis Club Napoli -. Il dato più rilevante che voglio sottolineare è che Napoli è ormai stabilmente e costantemente nel circuito internazionale tennistico da un bel po’ di anni. Ricordiamo che la nostra città non ha un palazzetto dello sport e quindi è ancora più difficile organizzare questi eventi e attrarre i grandi campioni. Nonostante questo, il Tennis Club Napoli ha assicurato sempre un’offerta organizzativa di alto livello; ricordo solo alcuni dei protagonisti degli ultimi anni; penso a Fognini, a Berrettini, a Musetti che ha vinto l’ATP 250 del 2022, e ancora a Darderi, finalista del 2025 e Nardi, vincitore nel 2024, il primo ormai top 20 del mondo e il secondo stabilmente tra i primi 100, per finire con Stan Wawrinka, una leggenda del tennis mondiale che ha vinto ben tre prove del Grande Slam, e che anche quest’anno ha assicurato la sua presenza”.
Il boom del tennis in Campania
“Il tennis in Campania sta vivendo una fase di crescita significativa, con migliaia di tesserati e una rete capillare di società sportive su tutto il territorio regionale, a conferma di uno sport sempre più praticato – ha sottolineato Fiorella Zabatta, Assessore regionale allo Sport e alle Politiche giovanili -. Eventi internazionali come la Guerri Napoli Tennis Cup rafforzano questo movimento, offrendo alle giovani opportunità di pratica, formazione e confronto con il grande sport e rappresentando un’importante occasione anche dal punto di vista sociale”. dell’Assessore allo Sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante. “La Guerri Napoli Tennis Cup rappresenta un’occasione preziosa per confermare il ruolo centrale della nostra città nello sport internazionale – ha aggiunto Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport del Comune di Napoli -. La sinergia con realtà sportive come questa dimostra quanto il nostro territorio sia capace di generare e unire energia positiva e valorizzare il talento, la storia e la passione che ci contraddistinguono. Napoli sta investendo in modo deciso nel rilancio dei grandi eventi sportivi, non solo come spettacolo, ma come motore di crescita culturale, sociale ed economica. È questa la direzione che vogliamo continuare a seguire: costruire una città che attraverso lo sport sappia parlarsi, collaborare e aprirsi sempre più al mondo”.