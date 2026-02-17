Guerri Napoli Tennis Cup, al via la stagione europea su terra battuta

Dal 22 al 29 marzo è in programma nel capoluogo campano la terza edizione del Challenger 125 del calendario mondiale dell’ATP. La conferma della partecipazione dello svizzero Stan Wawrinka, ex numero 3 del mondo e vincitore di tre tornei del Grande Slam, e il title sponsor Guerri sono le prime novità dell’edizione 2026

Per il terzo anno consecutivo il tennis europeo su terra battuta riparte da Napoli. Sarà la Guerri Napoli Tennis Cup, Challenger 125 del calendario internazionale dell’ATP, ad aprire la stagione sul rosso, dal 22 al 29 marzo prossimo. Il torneo è organizzato per il terzo anno consecutivo da Master Group Sport, la società che, in collaborazione con il Tennis Club Napoli, nel 2024 ha riportato il tennis internazionale in città. Edizione dopo edizione, l’evento è cresciuto in partecipazione di pubblico ma anche in qualità tecnica, con il finalista della scorsa edizione, l’azzurro Luciano Darderi, oggi top player e numero 21 del mondo, e con il vincitore, Vit Kopriva della Repubblica Ceca, che dopo Napoli è entrato stabilmente nei top 100 mondiali.

Le novità della stagione 2026

L’entry list della Guerri Tennis Napoli Cup sarà ufficializzata dall’Atp lunedì 2 marzo prossimo. Il direttore del torneo sarà l’ex tennista professionista Alessandro Motti, le qualificazioni inizieranno domenica 22 marzo per concludersi lunedì 23 marzo. Sempre lunedì 23 marzo inizieranno gli incontri del tabellone principale del torneo; dopo i primi turni, venerdì 27 marzo si disputeranno i quarti di finale, sabato 28 marzo le semifinali e domenica 29 marzo è in programma la finale per il titolo. Tra le novità il ritorno di Stan Wawrinka, che ha già confermato la sua partecipazione alla Guerri Napoli Tennis Cup dopo la positiva esperienza del 2025. Il fuoriclasse svizzero, 40 anni, che in carriera è stato numero 3 del mondo e vincitore di tre prove del Grande Slam, è rientrato recentemente tra i top 100 della classifica mondiale Atp dopo il brillante terzo turno conquistato agli Australian Open.