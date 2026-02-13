Il club bianconero ha presentato la nuova Forward Squad, una squadra di nuovi undici protagonisti: non giocatori, ma startup internazionali capaci di combinare tecnologia, innovazione e sport. Il team collaborerà con la società per sperimentare e sviluppare nuovi progetti d'avanguardia. “L'unico modo per migliorare è essere innovativi e questo è nel dna del club”, ha dichiarato l'ad di Juventus, Damien Comolli

Il club bianconero si allarga. A partire dalla nuova stagione, a scendere in campo con la Juventus saranno nuovi undici protagonisti: non giocatori, ma startup capaci di combinare tecnologia, innovazione e sport. Si chiamerà Forward Squad e collaborerà con la società torinese per sperimentare e sviluppare nuove iniziative all'insegna dell'avanguardia. “Credo che qualsiasi organizzazione sportiva che non pone l'accento sull'innovazione, al giorno d'oggi, non abbia alcuna possibilità: se non innovi, fai un passo indietro”, ha dichiarato Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus. “L'unico modo per migliorare è essere innovativi e questo è nel dna del club”, ha aggiunto.

Presentata durante l'evento "Forward. In Play – Innovation Takes the Field" all'Allianz Stadium di Torino, la nuova squadra si inserisce nell'ambito del progetto di Juventus Forward, che unisce il club a startup, partner, talenti e una community impegnata in vari ambiti: dallo sport alla tecnologia fino all'innovazione applicata.

“L'innovazione è sempre stata parte integrante della Juventus fin dalla propria nascita e, per questo, siamo molto contenti di lanciare una nuova squadra”, ha sottolineato Giorgio Chiellini, director of football strategy del club bianconero. “Non si tratta solo di un progetto sportivo, ma a 360 gradi. La volontà è quella di essere un motore e una spinta di condivisione per un futuro sempre più integrante”, ha aggiunto l'ex difensore.