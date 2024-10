Nicolas Nati commenta: "Il nostro obiettivo è trasformare Akka nel più grande fondo early-stage in Italia entro 24 mesi. Creeremo un ecosistema collaborativo in cui investitori e startup possano crescere insieme, stimolando l'innovazione e la crescita economica del Paese."

"Ho sempre creduto nel potenziale delle nuove idee e nell'importanza di sostenere gli imprenditori emergenti- dice Chiellini -. Con Akka.app vogliamo abbattere le barriere che hanno reso gli investimenti in startup accessibili solo a pochi, offrendo a tutti la possibilità di partecipare a questa entusiasmante opportunità." "Dopo il successo ottenuto in Francia e in Spagna, sono entusiasta di portare Akka in Italia insieme a Giorgio - aggiunge Rebaud. Vogliamo democratizzare l'accesso agli investimenti in startup, permettendo a chiunque di partecipare a questa rivoluzione imprenditoriale.

Da 50 a 100 milioni di euro all'anno da investire nelle nuove startup in Italia. E' quanto si propone Akka.app, la piattaforma di investimento che a partire da novembre punterà sui nuovi progetti in Italia. I protagonisti sono l'ex capitano della Juventus e della Nazionale italiana di calcio Giorgio Chiellini, l'imprenditore francese Thomas Rebaud, già fondatore dell’unicorno Meero ed investitore in più di 50 startup in Europa e Nicolas Nati, CEO Italia di Akka.

Oltre le barriere

Il team di Akka mira a rompere le barriere per accedere all’ecosistema, offrendo agli individui la possibilità di investire con loro in startup promettenti a partire da soli 1.000 euro. Il loro club propone diverse membership, con quote annuali che vanno da 1.000 a 10.000 euro, a seconda di quanto si desidera investire. Nonostante gli investimenti in startup siano stati l'asset più profittevole degli ultimi anni infatti, l'accesso a questo mondo è sempre stato riservato a grandi società e reti esclusive. Ciò è dovuto ai ticket minimi molto elevati e alla necessità di far parte di network esclusivi per conoscere e investire nelle startup.

Più di una semplice piattaforma di investimento

Akka desidera creare una comunità attorno al tema degli investimenti in startup. "Akka.app non riguarda solo la crescita finanziaria, sottolinea Rebaud; è un modo per dare potere alle persone e creare una comunità di innovatori e investitori.

"Molti investitori non hanno la possibilità di accedere alle startup a causa delle elevate barriere d'ingresso, commenta Chiellini -. Akka rappresenta l'opportunità per partecipare a progetti innovativi, ampliare conoscenze e network, e fare investimenti mirati in un settore in crescita” "

Come funzionerà

Ogni mese Thomas Rebaud, Nicolas Nati e il team presentano insieme a Giorgio Chiellini in live streaming alcune startup attentamente selezionate, seguendo un'analisi rigorosa in cui meno dell'1% delle aziende analizzate viene scelto. Vengono proposte ai membri 1 o 2 opportunità di investimento al mese in settori come nuove tecnologie, moda, marketplace e ICT, assicurando un portafoglio bilanciato. I membri possono decidere autonomamente se investire o attendere la prossima opportunità.

Akka offre cinque opzioni di membership, con prezzi a partire da 1.000 euro all'anno e limiti annuali di investimento che vanno da 10.000 a 300.000 euro. Le membership sono limitate e la data di apertura ufficiale sarà annunciata a breve, ma è già possibile iscriversi alla lista d'attesa per assicurarsi un posto al lancio.